Trường mầm non không mở cửa, hội mẹ bỉm sữa ngậm ngùi bỏ ra cả chục triệu đồng gửi con ở ngoài

Gửi con nhờ hàng xóm

Dịch bệnh kéo dài khiến trẻ nhỏ phải ở nhà suốt gần 1 năm qua. Với tình hình hiện tại, việc mở cửa trường học là không khả quan nên nhiều phụ huynh buộc phải nghĩ cách giải quyết. Chị Hồng Linh (34 tuổi, sống tại Hà Nội) sau một thời gian đưa con gái 3,5 tuổi cùng đến công ty làm việc thì buộc phải gửi bé ở bên ngoài dù vẫn lo dịch bệnh nguy hiểm.

''Mẹ thì vẫn phải làm nhưng con lại không nhờ ai trông được. Nghĩ hết cách mình cho bé theo lên công ty. Mẹ thì cặm cụi gõ phím, thi thoảng thấy con lủi thủi ngồi một mình mà thương không tả xiết. Được một thời gian thì may quá cô chú hàng xóm rảnh rang nên mình ngỏ ý nhờ trông giúp và trả tiền đàng hoàng. Con có người trông nom và mẹ đi làm cũng yên tâm'', chị Trang tâm sự.

Dù có gửi con theo cách nào thì các mẹ vẫn không khỏi lo lắng vì dịch bệnh ngày một tràn lan. Thế nhưng, để con ở nhà tuyệt đối cũng chưa chắc đã phòng được bệnh, thế nên theo suy nghĩ của nhiều người, vẫn gửi con nhưng cố gắng đảm bảo sức khoẻ cho bé.

Chi phí: 4 triệu/ tháng.

Con trai chị Linh được mẹ gửi nhà hàng xóm sau khoảng thời gian theo mẹ tới công ty.

Gửi con đến các lớp tự phát

Không có hàng xóm cũng không nhờ được ông bà trông, chị Hà My (27 tuổi, sống tại Hà Nội) gửi 2 con đến một địa chỉ trông trẻ tự phát. Ưu điểm của hình thức này là các cô giáo đều có kinh nghiệm trông trẻ, các bé không phải lủi thủi chơi với nhau ở nhà mà được giao lưu, trò chuyện với bạn bè. Tuy nhiên, các lớp này chỉ nhận số lượng ít và địa điểm là nhà cô giáo.

''Vì chỉ có trên dưới 7 bạn nên các bé có cơ hội vui chơi, tuy nhiên nếu cứ kéo dài thì kinh tế của gia đình sẽ khó mà đảm bảo được. Ngoài chi phí cho các bé đi học, còn rất nhiều khoản phải lo, trong khi đó tiền lương thì không tăng lên, thậm chí còn giảm đi do dịch", chị My băn khoăn.

Chi phí: 8 triệu đồng/ tháng bao gồm phí dạy học, trông nom và tiền ăn uống từ thứ 2 đến thứ 7. Trong khi đó lương của hai vợ chồng chị My chỉ rơi vào khoảng 18 triệu đồng/ tháng. Số tiền còn lại để ăn uống và tiết kiệm gần như là không có.

Con trai chị My cùng 2 bé khác ở nhà trẻ tự phát.

Thuê giáo viên về dạy tại nhà

Chị Mai Nhi (28 tuổi, sống tại Hà Nội) có 2 con học lớp 1 và lớp 3, độ tuổi cần học online ở trường. Lúc này gửi hàng xóm cũng không ổn mà bố mẹ lại bận đi làm. Suy đi tính lại, chị Nhi đành thuê một cô giáo đang nghỉ dịch đến nhà, vừa để sát sao việc học hành vừa trông nom các bé cả ngày.

Chi phí: 13 triệu/ 2 bé.

Có nên mở cửa trường học hay không?

Đây vẫn là chủ đề gây tranh cãi của nhiều bậc phụ huynh. Một số người cho rằng do hoàn cảnh bố mẹ vẫn buộc phải gửi con đi lớp hoặc nhờ nhà này, nhà kia để đi lớp. Hình thức này cũng không an toàn so với việc đưa trẻ tới lớp là bao, trong khi đó khối mầm non khó học online mà các giáo viên cũng thất nghiệp suốt cả năm dài.

Những người khác lại cho rằng dù vậy việc đi học sẽ gây ra nhiều nguy cơ hơn. Để đảm bảo an toàn phải đợi đến khi các bé được tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh lại đưa ra lời khuyên các trường học có thể mở lại với quy mô nhỏ, xem có bao nhiêu bố mẹ đồng ý gửi con đến trường thì mở ra từng đó lớp. Lớp ít vừa đảm bảo các con được đi học, giáo viên không thất nghiệp mà phụ huynh cũng không tốn tiền để đi gửi các bé nhà mình ở ngoài.

https://afamily.vn/truong-mam-non-khong-mo-cua-hoi-me-bim-sua-ngam-ngui-bo-ra-ca-chuc-trieu-dong-gui-con-o-ngoai-20211224140149449.chn