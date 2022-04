Trường mầm non Hà Nội mở cửa nhưng... lo thiếu học sinh

Trước đó, để chuẩn bị cho cấp học mầm non trở lại trường, Sở GDĐT TP Hà Nội đã chỉ đạo phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã lấy ý kiến cha mẹ trẻ mầm non, kết quả đã có hơn 80% cha mẹ trẻ mầm non thống nhất cho các cháu đi học trực tiếp tại trường.

Việc đi học trực tiếp thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

Các trường học, các cơ sở giáo dục phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học…