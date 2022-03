Trương Hồ Phương Nga đang hot rần rần trên Tiktok là ai?

Trương Hồ Phương Nga là ai?

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 và từng đạt danh hiệu Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007. Phương Nga là số ít người đẹp gây chú ý với sự thông minh, sắc sảo.

Là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, được đánh giá là có học thức, thông minh, thậm chí được so sánh với Chương Tử Di do có nhan sắc khá giống với nữ diễn viên nổi tiếng này, nhưng thời điểm đó, Trương Hồ Phương Nga vẫn là một cái tên khá xa lạ trong làng giải trí Việt.

Trương Hồ Phương Nga sở hữu ngoại hình xinh đẹp

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, năm 12 tuổi, Trương Hồ Phương Nga theo gia đình sang Nga định cư. Thời gian đầu mới sang, khu nhà cô ở, trẻ con không mấy ai nói tiếng Việt. Trong khi đó người lớn lại nói nhiều về hai từ "mất gốc". Quyết không để mình rơi vào hoàn cảnh đó, Trương Hồ Phương Nga chỉ chơi với các bạn người Việt với mong muốn có thể nói tiếng "mẹ đẻ" một cách nhuần nhuyễn. Thậm chí cô còn làm thơ, mua sách giáo khoa Việt Nam về tự học.

Người đẹp sinh năm 1987 này thông thạo 3 ngoại ngữ, tốt nghiệp ngành định giá và quản lý tài sản trường Đại học Tổng hợp Quốc gia. Trương Hồ Phương Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu người Việt tại Nga vào năm 2007. Không chỉ thế, cô còn lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt khu vực SNG năm 2007.

Tuy vậy, tên tuổi Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga khá mờ nhạt thời điểm đó

Sau 10 năm sinh sống ở xứ người, Trương Hồ Phương Nga về nước. Từ đó, ngoài công việc chính, cô còn hoạt động trong giới giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, MC... Những bộ phim cô đã từng góp mặt là: Người lính, Đập cánh giữa không trung...

Cô cũng góp mặt trong một số MV ca nhạc và nhiều sự kiện của làng giải trí với vai trò MC. Bên cạnh đó, cô còn viết lời cho rất nhiều ca khúc của những ca sĩ nổi tiếng như Phạm Anh Khoa, Hoàng Bách, Vân Quỳnh, Đức Trí…

Tuy nhiên, vì Trương Hồ Phương Nga khá kín tiếng trong đời sống riêng tư và không quá chú trọng vào bất kì lĩnh vực nghệ thuật nào trong showbiz nên tên tuổi của cô vẫn khá mờ nhạt trong lòng công chúng.

Chỉ khi thông tin Phương Nga bị bắt tạm giam để điều tra việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 16 tỷ đồng được đăng tải trên nhiều tờ báo thì khi đó tên tuổi của cô mới gây được sự chú ý.

Trương Hồ Phương Nga và biến cố tình tiền gây chấn động

Năm 2017, cái tên Trương Hồ Phương Nga nổi tiếng cả nước vì bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản một đại gia công nghệ qua 'hợp đồng tình ái' trị giá 16,5 tỷ đồng.

Trước khi ồn ào xảy ra, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga không quá nổi tiếng nhưng vẫn được nhắc đến nhiều trong giới nghệ sĩ. Nhờ sự xinh đẹp, thông minh, cô đã có cơ duyên gặp gỡ đại gia Cao Toàn Mỹ và cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào năm 2009 dù vị đại gia này đã có vợ.

Trương Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ

Tháng 4/2014, tin dữ ập đến khi Cao Toàn Mỹ bất ngờ viết 2 đơn tố cáo Trương Hồ Phương Nga. Lần đầu vào 11/4/2014, ông Mỹ tố cáo Phương Nga vay tiền nhưng không trả. Sau đó, ông Cao Toàn Mỹ gửi đơn tố cáo tiếp theo và cho biết mình nhiều lần chuyển tiền để nàng Hậu mua nhà với tổng trị giá lên đến 16,5 tỷ đồng.

Tháng 3/2015 nàng hậu bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo 16,5 tỷ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ. Tại tòa, cô khẳng định số tiền 16,5 tỷ đồng ông Cao Toàn Mỹ chuyển khoản cho mình không phải để mua nhà như cáo trạng. Hoá ra cô và ông Cao Toàn Mỹ có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng bí mật, song đến năm 2015 thì chấm dứt vì xảy ra mâu thuẫn. Sau khi thông tin về hợp đồng tình ái được Trương Hồ Phương Nga tiết lộ, những diễn biến đầy bất ngờ của vụ scandal tình - tiền này ngày càng thu hút lớn từ dư luận.

Nụ cười bí hiểm, gây ám ảnh một thời của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga tại tòa

Trong phiên tòa cuối cùng, cô đứng ngay trước vành móng ngựa nở nụ cười bí hiểm, hoàn toàn bình tĩnh sau phán quyết của tòa. Cuối cùng, sau khoảng 4 năm vướng vào vòng lao lý, trong đó có 2 năm bị tạm giam, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga được trả tự do, kết thúc scandal về tình tiền gây chấn động Vbiz một thời.

Cuối tháng 6 năm đó, cô được tại ngoại. Khi được cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ bị can và miễn trách nhiệm hình sự, Phương Nga không đồng ý. Cô tố cáo ngược đại gia công nghệ về hành vi vu khống và theo đuổi vụ án từ đó đến nay.

Tới đầu tháng 2/2019, do không chứng minh được hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với cả Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Sau khi được tự do, Phương Nga lựa chọn lối sống khép kín. Đến nay, đã trải qua 3 năm vướng ồn ào chấn động, cả hai được khôi phục quyền công dân. Khi trở lại cuộc sống bình thường, Trương Hồ Phương Nga vẫn chọn cách sống ẩn mình.

