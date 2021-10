Trương Dư Hi đầu bù tóc rối vẫn đẹp hút hồn, nhan sắc thế nào mà được khen là "Búp bê Trung Quốc"?

Trương Dư Hi vừa đăng loạt ảnh mới với dáng vẻ xinh đẹp, ngọt ngào. Diện chiếc váy quây màu trắng khoe bờ vai gầy guộc, Trương Dư Hi để tóc dài buông xõa tự nhiên rồi tạo dáng theo kiểu lơ đãng. Dù trong 1 vài bức ảnh, Trương Dư Hi có xuất hiện theo kiểu "đầu bù tóc rối" thật nhưng nhan sắc đỉnh cao của cô nàng thì chẳng hề mất đi.

Trương Dư Hi.

Trương Dư Hi sinh năm 1993, đang là gà cưng thuộc quyền quản lý của công ty Hoan Thụy. Trước đây, Trương Dư Hi nhiều lần gây tranh cãi vì vóc dáng có phần gầy quá mức. Tuy nhiên, thời gian gần đây Trương Dư Hi dường như có tăng cân đôi chút. Gương mặt cô nàng đã đầy đặn, căng tràn sức sống hơn thời quảng bá cho phim Dữ Quân Ca.

Nữ diễn viên sinh năm 1993 có biệt danh là "Búp bê Trung Quốc".

Hiện tại, Trương Dư Hi vẫn đang có mặt trên phim trường Hoành Điếm để quay phim Thiên thu lệnh. Mỗi lần đi quay, cô nàng đều mặc trang phục thể thao thoải mái. Tuy hơi dìm dáng một chút nhưng bù lại Trương Dư Hi dễ dàng vận động, lại không lo chuyện bị lộ hàng khi cánh săn ảnh luôn túc trực theo dõi ngày đêm.

Hình ảnh của Trương Dư Hi trên phim trường Thiên thu lệnh.

Thiên thu lệnh là dự án cổ trang tiên hiệp, có nội dung xoay quanh cặp đôi Ly Tuyết (Trương Dư Hi) và Thẩm Thiếu Du (Đồng Mộng Thực). Ly Tuyết và Thiếu Du vốn là thanh mai trúc mã, về sau Thiếu Du vì muốn bảo vệ sư phụ mà vô tình đẩy Ly Tuyết vào con đường cùng. Tiếp đến, Ly Tuyết được cao thủ của ma giáo cứu sống, đồng thời đưa nàng vào ma đạo.

Nhiều năm sau, khi Ly Tuyết gặp lại Thiếu Du thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, Ly Tuyết đã trở thành nữ ma đầu, còn Thiếu Du lại được người đời ngưỡng mộ bởi danh xưng minh chủ phe chính giáo...