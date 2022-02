Trưởng công an xã gặp tai nạn tử vong trên đường về nhà để lại 2 đứa con nhỏ

Ngày 22/2, lãnh đạo xã Cát Văn (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến trưởng công an xã tử vong.



Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h tối 21/2, Thượng uý Nguyễn Hữu Th. (31 tuổi)- Trưởng công an xã Cát Văn điều khiển xe máy đi về nhà.

Khi đang lưu thông trên QL46C đoạn qua địa phận xóm 5, xã Cát Văn thì không may xe mất lái, đâm vào tường rào của một trại cá bên đường. Vụ tai nạn khiến Thượng uý Th. tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tai nạn giao thông.

Được biết, Thượng uý Th. về làm Trưởng Công an xã Cát Văn hơn 1 năm nay. AnhTh. đã có vợ và hai con nhỏ.

https://afamily.vn/truong-cong-an-xa-gap-tai-nan-tu-vong-tren-duong-ve-nha-de-lai-2-dua-con-nho-20220222170551391.chn