Trương Bá Chi lại có động thái mới sau nghi vấn mang thai đứa con thứ 4, vòng 2 tiếp tục gây sự chú ý

Vừa qua, Trương Bá Chi đã gây xôn xao dư luận với nghi vấn mang thai đứa con thứ 4 sau khi cô đăng tải một số hình ảnh trong hậu trường nơi mình chụp hình quảng cáo. Trong loạt hình này, dân tình đặc biệt chú ý tới vòng 2 to lên thấy rõ của Trương Bá Chi.

Nhiều người cho rằng, nhìn bụng của Trương Bá Chi to lên trông giống hệt những người phụ nữ đang mang thai, chứ không thể là do ăn quá no. Thậm chí cũng không thể do tăng cân được, vì nhìn gương mặt và thân hình của Trương Bá Chi vẫn hết sức bình thường.

Mới đây, Trương Bá Chi đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc người đẹp luyện tập vũ đạo. Trong clip, Trương Bá Chi mặc đồ đen và đeo kính râm che khuất mặt. Trông người đẹp tràn đầy sức sống. Người đẹp chẳng những không giống một phụ nữ đang mang thai, mà còn trông như một thiếu nữ trẻ tuổi chưa lập gia đình.

Đặc biệt, trong khi nhảy, Trương Bá Chi liên tục vặn eo và bụng của mình. Như vậy, nếu vợ cũ Tạ Đình Phong thực sự đang mang thai 4 tháng thì cô không thể nào thực hiện những động tác nhảy với cường độ mạnh như vậy. Qua đây, có thể thấy, việc Trương Bá Chi mang thai đứa con thứ 4 chỉ là suy luận của cư dân mạng.

Nguồn: QQ