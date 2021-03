Trương Bá Chi chính thức lên tiếng trước nghi vấn mang bầu lần thứ 4

Nhiều ngày vừa qua, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh Trương Bá Chi xuất hiện tại một khu chợ với vóc dáng đáng ngờ. Cụ thể, Trương Bá Chi xuất hiện với vòng 2 to một cách bất thường.

Điều này làm dấy lên nghi vấn việc Trương Bá Chi đang mang thai lần thứ 4. Trước đó, cũng xuất hiện tin đồn cho rằng, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đã tái hợp sau khi nam tài tử kết thúc mối tình kéo dài 7 năm với Vương Phi. Nhiều người suy đoán rằng, cái thai trong bụng hiện giờ của Trương Bá Chi là của Tạ Đình Phong.

Mới đây nhất, Trương Bá Chi đã đích thân lên tiếng trước truyền thông Hong Kong về tin đồn mang thai của mình. Cụ thể, Trương Bá Chi đã phủ nhận chuyện bản thân đang mang bầu lần thứ 4. Trương Bá Chi giải thích nguyên nhân khiến bụng cô to lên bất thường là do bản thân có mặc thêm một lớp quần bên trong. Đặc biệt, chiếc quần này còn rộng nên trông mới bị to lên như vậy.

Ngay sau khi lên tiếng về tin đồn có bầu lần 4, Trương Bá Chi cũng đăng tải hình ảnh bên cạnh một đĩa salad với ý nghĩa rằng cô đang thực hiện chế độ giảm cân. Bởi lẽ, trong thời gian vừa qua, Trương Bá Chi liên tục tăng cân.

Vợ cũ Tạ Đình Phong đang tích cực lấy lại vóc dáng

Nguồn: Sina