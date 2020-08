Trước vụ "phốt" với Âu Hà My, Nguyễn Trọng Hưng từng là nam thần với style khiến các chị lẫn các anh đều mê mẩn

Những ngày vừa qua, vụ đấu tố qua lại giữa cặp vợ chồng Âu Hà My - Nguyễn Trọng Hưng đã thu hút đông đảo sự chú ý của dân tình. Chưa bàn đến vấn đề ai đúng ai sai, câu chuyện phía sau ngọn ngành thế nào thì trước mắt cả Âu Hà My và Nguyễn Trọng Hưng đều nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Về phần Âu Hà My, bấy lâu nay cô vốn nổi tiếng là nữ giáo viên xinh đẹp, body nóng bỏng, style thời thượng với toàn hàng hiệu đắt đỏ. Nguyễn Trọng Hưng cũng không kém cạnh với hình ảnh chàng đạo diễn điển trai, tài ba và style bảnh bao thanh lịch.



Quả thực trước khi xảy ra vụ phốt cùng Âu Hà My, Nguyễn Trọng Hưng từng là nam thần được bao chị em mến mộ. Style của anh đơn giản nhưng ưng mắt, được lòng cả hội chị em đến các anh trai vì dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày.

Qua những hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân có thể thấy Nguyễn Trọng Hưng thường diện áo sơ mi và vest đồng bộ tạo nên hình ảnh thanh lịch, chỉn chu chuẩn doanh nhân thành đạt. Ngoại trừ những khi chụp ảnh trong studio còn trong đời thường, Nguyễn Trọng Hưng không hay dùng cà vạt. Điều này sẽ giúp hình ảnh của anh vừa có sự chỉn chu mà vẫn có nét phóng khoáng, trẻ trung, không bị quá cứng nhắc. Kiểu tóc cắt ngắn với phần mái hất ngược tôn lên gương mặt điển trai, đường nét thanh tú của chàng đạo diễn trẻ.

Công thức áo sơ mi và quần âu được Nguyễn Trọng Hưng áp dụng thường xuyên. Anh thường diện quần âu đen cũng những loại áo sơ mi khác biệt, có khi là áo sơ mi trắng chuẩn nam thần, có khi lại là áo trơn màu thanh lịch, và có khi lại là áo sơ mi kẻ trẻ trung. Đây cũng chính là công thức ăn vận luôn đẹp mà các anh có thể dễ dàng ứng dụng hàng ngày giống như Nguyễn Trọng Hưng.

Khi đi làm, Nguyễn Trọng Hưng thường ăn vận đơn giản năng động với quần jeans, áo thun. Lối lên đồ này vừa thoải mái, anh dễ dàng thực hiện công việc mà vẫn có được hình ảnh chỉn chu, ưng mắt trong mắt đồng nghiệp.

Một điểm đáng khen cho Nguyễn Trọng Hưng chính là kiểu tóc tém mà anh để. Kiểu tóc này không chỉ tôn lên gương mặt điển trai mà còn có tính ứng dụng cao, dù là chụp ảnh với vest cầu kỳ hay khi lên đồ thoải mái trong đời sống hàng ngày thì kiểu tóc này cũng hợp cả. Nếu đang phân vân chưa tìm ra kiểu tóc phù hợp, đơn giản và hợp với mọi sự kiện thì các anh giai có thể học theo Nguyễn Trọng Hưng xem sao.

Những khi lên đồ đi chơi, đi du lịch, Nguyễn Trọng Hưng cũng ăn vận khá đơn giản nhưng bảnh bao. Công thức quen thuộc của anh là diện cả cây đen cùng màu từ áo cho đến quần và giày. Công thức này tuy basic nhưng lại cực "ăn điển" giúp người diện luôn ghi điểm chỉn chu ưng mắt, đồng thời còn khiến tổng thể trông cao ráo hơn.

Cũng có khi Nguyễn Trọng Hưng sẽ đổi sang những mẫu trang phục sáng màu hơn với quần âu, áo sơ mi họa tiết, áo thun sáng màu... để làm mới hình ảnh. Nhưng dễ thấy tổng thể bộ cánh của anh không có quá nhiều màu sắc, thường chỉ giới hạn trong 3 - 4 màu sắc cơ bản nên set đồ không bị quá rối mắt hoặc lòe loẹt kém đẹp. Có một điểm thú vị trong style của Nguyễn Trọng Hưng là anh thường hiếm khi diện quần short dài như nhiều chàng trai khác mà anh chỉ thường diện quần dài đơn giản. Nếu như quần short thường mang cảm giác trẻ trung thì kiểu quần dài của Nguyễn Trọng Hưng lại tạo cảm giác chững chạc, chín chắn.

Ảnh: FBNV