Trước thềm năm Nhâm Dần 2022, hãy tận dụng 5 bí quyết sau để giúp bản thân và gia đạo gặp nhiều may mắn, điều thứ 5 "tuy thô mà thật"

Trang Chinatimes mới đây đã đăng tải thông tin về những việc cần làm trước khi bước qua nam Nhâm Dần 2022. Đặc biệt, trong đó có tiết lộ 5 bí quyết giúp mọi người có thể cải thiện vận may trong năm sắp tới, không bản thân gặp nhiều may mắn, nâng cao tài vận, mà còn có lời khuyên cho những con giáp phạm phải năm hạn nên làm gì từ Giao thừa đến mùng 5 tết để năm mới an lành và hoan hỉ. Cùng xem đó là 5 bí quyết gì nhé!

1. Loại bỏ những quần áo cũ, đổi màu và vệ sinh nhà cửa

Dù là nhà hay bàn làm việc, chúng ta đều có thể dọn dẹp kỹ lưỡng. Ngoài ra, điều không thể bỏ qua chính là dọn dẹp lại tủ quần áo, theo đó mọi người có thể vứt bỏ quần áo cũ, vật dụng bị hư tổn, những đồ vật không dùng đến để tạo không khí mới. Đây cũng là việc tượng trưng cho lời chào tạm biệt với quá khứ và chào đón một tương lai mới.

2. Tỉa lông mày, lông mũi

Trong nhân tướng học, lông mày là một đặc điểm khá quan trọng trên gương mặt, đặc điểm này có thể ảnh hưởng đến vận may và tài lộc của bạn. Nếu trên gương mặt có những sợi lông mọc lệch sẽ dễ ảnh hưởng đến tinh thần và khí chất của người đó, ngoài ra vận khí cũng không suôn sẻ. Vì vậy, hãy cắt tỉa những sợi lông mày thừa linh tinh trên khuôn mặt, ngoài ra cũng để ý thêm lông mũi, cố gắng vệ sinh để giữ cho lỗ mũi sạch sẽ và sảng khoái, việc này tuy đơn giản nhưng nhiều người hay bỏ qua, nhưng nó có ảnh hưởng đến vận may trong năm mới. Chú ý nhé!

3. Nước hút tài vận

Trước thềm năm mới, mọi người cần chuẩn bị một chậu nước để hút tài vận. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu đặt chậu nước ở cửa ra vào, phòng khách, cửa hàng, có tác dụng thay đổi từ trường, xua đuổi tà khí, thu hút tài lộc, cuộc sống gặp được nhiều điều tốt lành, vận may đến ngụt ngụt, trong năm mới sẽ gặp được nhiều cơ hội để đổi đời.

4. Đi chùa

Đi chùa là việc mà nhiều người làm trong khoảng thời gian trước Tết, trong Tết và sau Tết, hay nói một cách khác vào Rằm tháng Giêng, đa số mọi người đều đến viếng chùa với hy vọng cầu an cho gia đình và người thân xung quanh. Vì vậy, trước thềm năm mới, hãy tranh thủ thời gian đến chùa, cầu mong những điều may mắn, nếu xin được lộc hãy giữ trong ví và luôn mang theo bên mình, hành động này có thể giúp bạn bình an cả năm.

5. Trưng bày thủy tinh ngũ hành

Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng, việc sử dụng các mảng pha lê ngũ hành có thể thu hút thần tài và mở ra từ trường may mắn của sự giàu có.

Ngoài những mẹo may mắn trên, một số chuyên gia còn đưa ra lời khuyến đối với những con giáp sẽ phạm phải năm hạn 2022 bao gồm: Dần, Thân, Ngọ, Tỵ, Hợi thì nê mặc đồ lót màu đỏ để cải thiện vận may, thu hút tài vận trong năm mới. Đặc biệt nếu mặc từ Giao thừa đến mùng 5 thì sẽ có tác dụng cầu may, tránh những điều dữ, chuyển rủi hóa lành

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

(Nguồn: Chinatimes)

https://afamily.vn/truoc-them-nam-nham-dan-2022-hay-tan-dung-5-bi-quyet-sau-de-giup-ban-than-va-gia-dao-gap-nhieu-may-man-dieu-thu-5-tuy-tho-ma-that-2022012913523708.chn