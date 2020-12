Trước khi tuyên bố mang thai, An Nguy từng là học sinh "cá biệt": Lười biếng, ham chơi nhưng thi Đại học ăn ngay với điểm số khiến thầy giáo cũng ngã ngửa

Ít giờ trước, An Nguy công khai việc mang thai khiến ai nấy xôn xao. "May mà vẫn chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành" - Nữ Vlogger 8x chia sẻ trên trang cá nhân. Đính kèm đó, An Nguy khoe tấm hình chụp chung với Alex - người yêu đồng giới rất hạnh phúc.

Sau 1 thời gian ở ẩn, An Nguy khoe bụng bầu vượt mặt khiến ai cũng sửng sốt.

An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An (sinh năm 1987) được cộng đồng mạng biết đến là một nữ Vlogger đời đầu xinh đẹp, trẻ trung, cá tính, có những quan điểm thú vị về nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Tên tuổi của An Nguy lại càng phủ sóng rộng rãi hơn khi cô tham gia chương trình The Face Vietnam. Dù trong lĩnh vực người mẫu cô không được đánh giá cao nhưng "học trò" của Phạm Hương vẫn để lại ấn tượng bởi tính cách vui vẻ, hòa đồng.

An Nguy gây bất ngờ khi tham gia The Face Vietnam.

Thừa thắng xông lên, An Nguy tiếp tục tham gia showbiz với bộ phim đầu tay đóng cặp Trấn Thành mang tên "Chờ em đến ngày mai". Tuy không thật sự đình đám nhưng An Nguy cũng nhận được không ít lời khen từ bộ phim này.

Nhưng ở tác phẩm điện ảnh tiếp theo, An Nguy đã gặp scandal lớn nhất sự nghiệp của mình khi dính tin đồn phim giả tình thật với bạn diễn Kiều Minh Tuấn của phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con". Sau đó, cô cũng lên tiếng và cuối cùng quay trở lại Mỹ, im hơi lặng tiếng cho tới khi công bố mang thai mới đây.

Hình ảnh mới nhất của An Nguy đăng tải trên MXH trước khi tuyên bố mang thai.

An Nguy không chỉ gây ấn tượng cho mọi người bởi những hoạt động nghệ thuật kể trên, cô còn được ngưỡng mộ bởi sự cá tính, sự thông minh, và thành tích học tập rất ấn tượng.

Từng là học sinh lười biếng, thành tích bết bát nhưng thi Đại học với kết quả ai cũng ngỡ ngàng

Vào năm 2014, An Nguy từng gây xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái khá dài kể lại chuyện học hành - thi cử và đỗ đại học của mình. Cô cũng chẳng ngại ngần thú nhận thẳng, thật rằng mình là người lười biếng, ham chơi. Và suốt 12 ngồi trên ghế nhà trường, An Nguy chưa bao giờ tự hào về kết quả học tập.

Thậm chí, thành tích bết bát tới mức nào chính chủ không nói chi tiết nhưng thầy giáo của cô còn phải lên tiếng khuyên học trò không nên thi tốt nghiệp vì khả năng cao sẽ trượt. Mọi người xung quanh cũng không tin An Nguy có thể đỗ, trừ mẹ của cô.

An Nguy từng bị thầy giáo khuyên không nên thi tốt nghiệp vì... sợ không đỗ.

Tuy nhiên, giai đoạn này nữ Vlogger sinh năm 1987 dường như thay đổi hoàn toàn. Để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, An Nguy rất chăm chỉ, cô thường xuyên thức khuya để học bài. Ngày có kết quả, An Nguy được điểm 9 môn Toán khiến thầy giáo bộ môn cũng phải ngã ngửa vì bất ngờ, sửng sốt!

Đương nhiên, để có thể nỗ lực trong khoảng thời gian nước rút, chỉ có thể khẳng định rằng An Nguy "thông minh vốn sẵn tính trời" mà thôi!

Giấy báo trúng tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội của An Nguy.

Theo một số nguồn tin, An Nguy không chỉ đỗ đại học, cô còn từng đỗ thủ khoa trong kì thi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Dù thành tích thời này đã ở một tầm cao mới so với 12 năm đèn sách trước đó nhưng An Nguy bất ngờ bỏ ngang ở năm cuối. Nữ Vlogger sang Mỹ theo học ngành Quản trị Khách sạn tại California State University Long Beach. Đây là trường công lập ở bang California và là 1 trong 5 trường đại học toàn diện lớn nhất miền Tây nước Mỹ.

Khuôn viên trường rộng rãi, trang thiết bị hiện đại...

Kiến thức xã hội sâu rộng khiến ai cũng ồ à

Không chỉ thông minh, luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đặt ra, An Nguy cũng là một người có kiến thức xã hội sâu rộng. Nhờ nền tảng tri thức vững chắc, cô nàng sinh năm 1987 đã khiến mọi người ồ à không ngớt khi tham gia chương trình Người Đứng Vững.

Đây là một chương trình được khuyến cáo là chỉ dành cho người có "tinh thần thép". Gameshow này được Việt hóa từ chương trình gốc Who's still standing của Isarel.

Theo đó, 1 người chơi chính sẽ đối đầu trực diện lần lượt với 10 người chơi phụ thông qua những câu hỏi về kiến thức ở đủ các lĩnh vực khác nhau. Người chơi nào có thể trụ lại đến cuối cùng và loại bỏ tất cả đối thủ, sẽ là người giành được số tiền thưởng cao nhất của chương trình.

An Nguy đã xuất sắc loại được 9/10 người chơi, đi đến gần cuối của chặng đường với rất nhiều câu hỏi đa dạng lĩnh vực. Tuy nhiên, nữ Vlogger đã không chinh phục được 100 triệu vì bị đối thủ cuối cùng loại khỏi cuộc chơi. Dù thế, An Nguy vẫn được mọi người đánh giá cao về trình độ học vấn và sự hiểu biết của cô.