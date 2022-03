Trước khi tìm được "bến đỗ" Huy Trần, Ngô Thanh Vân từng có đường tình phức tạp: Những mối quan hệ mập mờ và bị gắn mác "người thứ 3"

Sáng ngày 14/3, Ngô Thanh Vân đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi bất ngờ thông báo chấp nhận lời cầu hôn của Huy Trần - bạn trai kém 11 tuổi. Trong bài đăng trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ trong niềm hạnh phúc: "Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân. Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn. Họ đã có một happy ending vì anh ấy đã cầu hôn cô ấy. Và cô 'say yes'".

Thông báo kết hôn trên trang cá nhân của Ngô Thanh Vân.

Trước khi sánh bước bên CEO trẻ tuổi, Ngô Thanh Vân từng trải qua nhiều mối tình với các nhân vật nổi tiếng của Vbiz. Đi cùng tình yêu là những sóng gió, nữ diễn viên từng bị gắn mác "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác, hay hình tượng "chị đại quyền lực" cũng bị ảnh hưởng bởi sự mập mờ trong các mối quan hệ.

Cùng nhìn lại tình trường đầy rẫy "drama" của Ngô Thanh Vân nhiều năm trước...

Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân được coi là những diễn viên kỳ cựu khi liên tục tạo được tiếng vang lớn khi cùng hợp tác trong những bộ phim nổi tiếng như "Dòng máu anh hùng" hay "Bẫy rồng". Vừa có tài năng lại vừa sở hữu nhan sắc cực phẩm, cặp đôi dễ dàng bị thu hút bởi đối phương sau thời gian dài cùng đồng hành từ phim trường đến họp báo.

Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn trong phim "Bẫy rồng".

Hai diễn viên góp mặt trong dự án phim "Dòng máu anh hùng".

Năm 2007, hai diễn viên bắt đầu vướng vào những tin đồn yêu đương. Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn thường xuyên xuất hiện bên nhau rất thân thiết trong mọi sự kiện, hay ở các liên hoan phim trong nước và quốc tế. Cặp đôi còn khiến netizen "mãn nhãn" khi chụp chung bộ ảnh nóng bỏng trên một tạp chí nổi tiếng của Thái Lan.

Cặp đôi xuất hiện vô cùng sexy trên tạp chí Thái Lan.

Điều đáng nói ở đây là khi đó Johnny đã kết hôn và có hai cô con gái xinh xắn. Chính vì điều này mà Ngô Thanh Vân đã nhận về không ít chỉ trích từ dư luận khi bị coi là kẻ chen chân vào gia đình người khác.

Trùng hợp hơn là vào thời điểm sau khi phim "Dòng máu anh hùng ra mắt", vợ của Trí Nguyễn là Cathy Lynn đã lên tiếng nói về những rạn nứt đang dần xuất hiện trong cuộc hôn nhân với nam diễn viên. Cathy thậm chí còn không ngại khi nói rằng lý do cho những rạn nứt ấy là vì chồng mình có người thứ ba. Không lâu sau đó thì họ chính thức ly hôn.

Năm 2019, Ngô Thanh Vân phát hành cuốn tự truyện có tên "Alpha Woman". Trong đó có đoạn nữ diễn viên chia sẻ: "Tình yêu trưởng thành và đắm say đến với tôi, năm tôi 26 tuổi. Một người đàn ông tựa như giấc mơ của mọi cô gái: Mạnh mẽ, chân thành, đẹp và danh tiếng. Với riêng tôi, người ấy như một sự cộng hưởng giữa cuộc sống và nghệ thuật, giữa đời thực và giấc mơ. Với tôi, dù là người chủ động chia tay, đây thực sự vẫn là một cú sốc lớn".

Khi ấy, khán giả đã "soi" ra được mốc thời gian trùng khớp với câu chuyện của người đẹp "Hai Phượng" và ngay lập tức tìm ra được chân dung chàng trai mà cô yêu say đắm đó không ai khác là Johnny Trí Nguyễn. Bởi lẽ năm 2007, khi ấy Ngô Thanh Vân vừa tròn 26 tuổi, đây lại vừa đúng vào thời điểm tin đồn hẹn hò của nữ diễn viên và Trí Nguyễn nổ ra.

Sau này, dù cặp đôi vẫn nhất quyết không lên tiếng về mối quan hệ ngang trái ấy nhưng dư luận không khỏi bàn tán về những ẩn ý đằng sau.

Năm 2015, Ngô Thanh Vân và chàng diễn viên - ảo thuật gia Việt kiều Petey Nguyễn (Petey Majik) bén duyên với nhau sau khi hợp tác trong dự án phim "Ngày nảy ngày nay". Khi ấy, người hâm mộ từng nhiều lần hoài nghi về mối quan hệ "phim giả tình thật" của cặp đôi bởi những thước phim đẹp cùng cảnh hôn cực nồng cháy trên màn ảnh.

Ngô Thanh Vân và Petey Nguyễn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngày nảy ngày nay".

Nụ hôn ngọt ngào trên màn ảnh khiến cặp đôi càng trở nên tình tứ trong mắt công chúng

Bên cạnh đó, trong các buổi họp báo và sự kiện, Ngô Thanh Vân và Petey Nguyễn cũng có nhiều hành động thân mật. Thậm chí có lần, nam diễn viên còn suýt "khóa môi" người đẹp trước mặt bao khán giả trong đêm ca nhạc giao lưu với người hâm mộ tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM.

Trong tiết mục ảo thuật của mình, chàng Việt Kiều gần như muốn trao cho bạn diễn một nụ hôn.

Đến tháng 5 cùng năm ấy, cánh báo chí đã bắt gặp "chị đại" và bạn diễn cùng nhau đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Cả hai không ngại tỏ ra thân mật khi đi cùng nhau và trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Ngô Thanh Vân và Petey Nguyễn nhanh chóng rời đi và cùng nhau di chuyển về khu biệt thự ở khu Thảo Điền, quận 2.

Cặp đôi bị bắt gặp đang hẹn hò.

Tuy vậy, trước những bằng chứng hẹn hò mà cộng đồng mạng đang lan truyền thì Ngô Thanh Vân và Petey Nguyễn đều lựa chọn giữ thái độ im lặng. Khi được hỏi về "người tình tin đồn" trong một bài phỏng vấn, Ngô Thanh Vân khéo léo trả lời: “Tôi vui nếu khán giả đã dành sự quan tâm đến phim “Ngày nảy ngày nay” cũng như câu chuyện tình của hai nhân vật do tôi và anh Petey Nguyễn đảm nhiệm. Còn mối quan hệ ngoài đời của cả hai như thế nào thì hoàn toàn không nằm trong sự chủ đích của ekip.”

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts

Năm 2017, Ngô Thanh Vân từng có cơ hội làm việc chung với đạo diễn Jordan Vogt-Roberts - người đảm nhiệm những cảnh quay hoành tráng cho bộ phim "Kong: Skull Island". Được biết, nữ diễn viên chính là người đã hỗ trợ Jordan rất nhiều trong quá trình anh làm phim tại Việt Nam. Thậm chí, ở phần cảm ơn cuối phim "Kong: Skull Island", tên của Ngô Thanh Vân cũng được nhắc đến một cách rất trân trọng.

Mối quan hệ của hai người dần khiến dư luận chú ý khi đạo diễn "Kong" liên tục đăng tải bức hình chụp Ngô Thanh Vân lên trang Instagram cá nhân và gọi nữ diễn viên với cái tên thân mật như "sếp" hay "công chúa chiến binh". Những bức hình xinh đẹp của "chị đại" được chính tay đạo diễn có tiếng đăng tải cùng những biệt danh ngọt ngào đã phần nào thể hiện được tình cảm của Jordan với cô.

Bài đăng trên trang cá nhân của nam đạo diễn.

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng cũng bắt gặp Ngô Thanh Vân và đạo diễn "Kong: Skull Island" cùng nhau xuất hiện tại một khách sạn lớn ở TP.HCM. Ngay khi hình ảnh này được tung lên mạng, nhiều fan hâm mộ đã nghi ngờ tình cảm của họ là có thật, bởi cặp đôi có những cử chỉ thân mật, tình tứ.

Cư dân mạng "tóm sống" khoảnh khắc tình tứ của Ngô Thanh Vân và đạo diễn Jordan.

Tuy nhiên, cũng như những lần trước, Ngô Thanh Vân và đạo diễn đều từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa hai người.

CEO Huy Trần

Cuối năm 2020, Huy Trần và Ngô Thanh Vân vướng nghi án hẹn hò khi bị cư dân mạng "soi" ra được vô số những chi tiết trùng khớp như nắm tay, đi du lịch cùng nhau hay sống chung một nhà. Chàng CEO cũng đã từng nhiều lần thả tim bài viết của người đẹp và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng xã hội nhưng sau đó vội vàng xóa đi. Còn về phía Ngô Thanh Vân, nàng "đã nữ" cũng rất nhiệt tình khi chia sẻ hàng loạt động thái nhằm khẳng định chuyện hẹn hò qua ảnh đồ đôi hay đối đáp lại câu chữ với bạn trai.

Từ khi bắt đầu úp mở về chuyện hẹn hò đến lúc công khai, cặp đôi thường xuyên khiến netizen "ăn đường" bởi sự ngọt ngào, lãng mạn.

Đến đầu năm 2021, Huy Trần và Ngô Thanh Vân chính thức công khai hẹn hò khi đăng ảnh tình tứ vào Lễ tình nhân và hé lộ ảnh "nhà trai" về quê bạn gái ăn Tết. Trên trang cá nhân của mình, lần đầu tiên "đả nữ" của màn ảnh Việt chia sẻ về chuyện tình cảm: "Một bất ngờ thú vị đây! Anh là điều tuyệt vời nhất trong năm 2021 của em. Hãy khiến cho năm mới này tràn ngập tình yêu nhé!".

Huy Trần về nhà Ngô Thanh Vân ăn Tết.

Sau lần ấy, cặp đôi đình đám tiếp tục khiến khán giả ngưỡng mộ khi thường xuyên đăng tải những bức ảnh lãng mạn lên mạng xã hội. Mỹ nhân "Cô Ba Sài Gòn" rũ bỏ hình tượng lạnh lùng trước ống kính để trở về làm cô tình nhân bé nhỏ bên bạn trai kém 11 tuổi. Họ cùng nhau về thăm Na Uy - quê hương thứ 2 của Ngô Thanh Vân để sống những ngày bình dị, cùng nhau thức dậy, đánh răng, búi tóc.

Mới đây, nữ diễn viên cũng vui vẻ khoe được bạn trai bất ngờ tổ chức sinh nhật tại nhà riêng. "Tình trẻ" của Ngô Thanh Vân rất ngọt ngào đến bên cô và châm nến cho chiếc bánh kem nhỏ, thậm chí còn tình tứ chu môi hôn gió người yêu. Cùng với món quà bất ngờ, anh chàng CEO cũng trổ tài đầu bếp để nấu cho "chị đẹp" một bữa ăn đơn giản nhưng đủ khiến cô "tan chảy".

Trong ngày sinh nhật tuổi 43 của mình, "chị đại" ngầu nhất Vbiz khi ở bên người yêu lại như đứa trẻ, hay làm những trò hài hước đáng yêu.

Cặp đôi đã quyết định sẽ chính thức "về chung một nhà" trong thời gian tới.

