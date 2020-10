Trước khi kết thúc năm 2020, sự nghiệp của 4 cung Hoàng đạo này sẽ đạt được đỉnh cao, tài vận dồi dào hưng thịnh, không giàu có thì cũng đủ đầy

Kim Ngưu

Kim Ngưu là cung Hoàng đạo luôn hết mình trong công việc. Dù làm việc nhỏ hay việc lớn, cung Hoàng đạo này cũng không bao giờ để xảy ra sơ sót, sai lầm không đáng có. Từ tháng 10 này, Kim Ngưu sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Những ý tưởng sáng tạo mà bạn đưa ra sẽ được cấp trên đánh giá cao và tạo điều kiện cho bạn thực hiện hóa chúng. Hơn nữa, trong thời gian cuối năm, Kim Ngưu sẽ được giao cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đây là cơ hội để bạn có thể bứt phá và thành công hơn trước. Trước khi kết thúc năm 2020, Kim Ngưu nếu không được thăng chức thì ít nhất cũng sẽ được tăng lương, túi tiền của bạn lúc nào cũng sẽ rủng rỉnh và bạn thoải mái hơn trong việc chi tiêu, mua sắm. Bên cạnh đó, Kim Ngưu cũng lan truyền năng lượng tích cực, lạc quan của mình cho những người xung quanh, vì thế bạn nhận được rất nhiều tình cảm chân thành từ mọi người xung quanh. Trong thời điểm này, nếu Kim Ngưu có gặp khó khăn thì vẫn luôn có đồng nghiệp và quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Xử Nữ

Xử Nữ là cung Hoàng đạo cầu toàn, luôn làm mọi việc với thật nhiều tâm sức. Đứng trước mọi khó khăn, thử thách, Xử Nữ hiếm khi nào than phiền một câu, ngược lại, cung Hoàng đạo này luôn sẵn sàng xông pha và đối mặt không một chút sợ hãi. Khoảng cuối năm 2020 sẽ là thời điểm rực rỡ trong cuộc sống của Xử Nữ. Không chỉ vận khí trở nên tốt đẹp mà dù đi bất kì đâu Xử Nữ cũng sẽ gặp được quý nhân phù trợ, chính thì vậy mà sự nghiệp của bạn sẽ vô cùng rực rỡ và suôn sẻ. Xử Nữ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao trong thời điểm này và cuối năm bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Hơn nữa, nhờ tài lãnh đạo và với con mắt nhìn xa trông rộng mà Xử Nữ có thể dẫn dắt mọi người đi từ thành công này đến thành công khác. Trước khi kết thúc năm 2020, không chỉ sự nghiệp của Xử Nữ có những bước phát triển lớn mà túi tiền của bạn cũng tăng lên đáng kể. Cuối cùng Xử Nữ cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm và tận hưởng cuộc sống của mình trong sự sung túc, đủ đầy.

Thiên Bình

Thiên Bình là cung Hoàng đạo thông minh, khéo léo, có tài hiểu biết sâu rộng. Cung Hoàng đạo này luôn khiến mọi người bất ngờ vì những kiến thức uyên bác của mình. Trong thời gian qua, Thiên Bình gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại trong cuộc sống, nhưng Chiêm tinh học dự rằng từ cuối tháng 10 này, vận may sẽ lội ngược dòng đến với Thiên Bình. Bạn trở nên tràn đầy động lực và tự tin hơn trong mọi lĩnh vực. Sự nghiệp của Thiên Bình trong thời điểm này cũng sẽ có những bước đột phá bất ngờ, đó là do bạn chủ động nắm bắt thời cơ và luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Đến cuối năm, Thiên Bình sẽ được cấp trên thăng chức, tăng lương vì những thành tích ấn tượng mà bạn tạo dựng trong thời gian này. Bên cạnh đó, thu nhập của Thiên Bình cũng tăng tiến không ngừng, tháng sau lại nhiều hơn tháng trước, báo hiệu một cái Tết no đủ và sung túc. Nhìn chung, cuối năm sẽ là mùa bội thu của cung Hoàng đạo Thiên Bình.

Nhân Mã

Nhân Mã luôn là người năng động, nhanh nhẹn và có thể xử lý tốt những tình huống bất ngờ. Thế nhưng, cung Hoàng đạo này hiếm khi có được một sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi, đó là vì Nhân Mã vẫn còn thiếu một chút may mắn. Từ cuối tháng 10 này, thần may mắn lẫn thần tài sẽ đồng hành cùng Nhân Mã, đem đến cho bạn rất nhiều điều bất ngờ thú vị. Cụ thể, công việc của bạn sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, và điều này mang lại động lực hơn cho Nhân Mã. Sự sáng tạo không ngừng nghỉ của bạn sẽ khiến cấp trên vô cùng ấn tượng. Bạn sẽ nhận được rất nhiều cơ hội tốt để củng cố thêm cho vị trí hiện tại của mình, thậm chí Nhân Mã còn có thể chinh phục được những lĩnh vực mới mẻ mà ít người am hiểu. Cuối năm là giai đoạn để Nhân Mã tỏa sáng tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, số tài khoản của Nhân Mã cũng không ngừng gia tăng nhờ những khoản khen thưởng hoặc thu nhập từ công việc làm thêm. Trước khi sang năm 2021, Nhân Mã không giàu có sung túc thì ít nhất cũng có cuộc sống đầy đủ, viên mãn.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)