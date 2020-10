Trước khi đi ngủ, hãy nhỏ vài giọt dầu gió lên rốn, cơ thể bạn sẽ nhận lại vô vàn lợi ích

Chắc hẳn nhiều người đều biết rằng dầu gió có tác dụng làm giảm đau đầu, giúp tinh thần tỉnh táo, nếu vào mùa hè, dầu gió có tác dụng đuổi muỗi, thậm chí bôi dầu gió vào thái dương khi đi ô tô, cũng có tác dụng chống say xe.



Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Châu Trần, Trưởng Khoa Tiêu hóa, thuộc Bệnh viện trung ương Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc cho biết, trên thực tế, dầu gió còn có một tác dụng thần kỳ, đó là nhỏ dầu gió vào rốn có thể giúp chữa bệnh. Bởi theo quan niệm đông y, thì rốn được xem là trung tâm vũ trụ. Bộ phận này sẽ kết nối với nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể. Do đó, khi mà khu vực này có sự tác động, nó sẽ giúp bạn phòng ngừa và chữa lành bệnh một cách an toàn và nhanh chóng. Hơn nữa, ưu điểm của phương pháp này ít tác dụng phụ hơn những loại thuốc khác.

Những tác dụng khi nhỏ dầu gió vào rốn

1. Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Khi buồn bực sẽ khó đi vào giấc ngủ, suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến vỏ não ở trạng thái hưng phấn, hoạt động nhiều cũng khiến người ta khó ngủ, thử nhỏ một vài giọt dầu gió vào rốn, massage nhẹ nhàng, việc làm này sẽ cải thiện chất lượng giấc ngủ rất tốt.

Tại sao nó có thể được cải thiện giấc ngủ bằng cách nhỏ dầu gió vào rốn? Tinh chất dầu có thể làm giảm căng thẳng hệ thống 1 cách hiệu quả, đặc biệt là các dây tâm thần não cũng có thể có thể được thư giãn vừa đủ. Từ đó, có thể cải thiện hữu hiệu chất lượng giấc ngủ.

2. Giảm đau bụng kinh

Nhỏ dầu gió vào rốn có thể cải thiện tình trạng đau bụng kinh

Đối với những phụ nữ đau bụng kinh kéo dài, dầu gió nhỏ lên rốn giúp làm giảm nhiệt, mát máu, đồng thời có tác dụng lưu thông máu, có thể giải quyết triệu chứng đau bụng kinh.

3. Cải thiện hệ tiêu hóa



Tại thời điểm nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm quá nhiều. Buổi trưa, nhiệt độ có thể lên tới hơn 20 độ C nhưng đến đêm lại cũng đều có thể xuống 10-15 độ C. Do đó, nhiều người buổi tối nếu mặc còn thiếu ấm có thể sẽ bị lạnh bụng, cảm lạnh. Trước lúc đi ngủ có thể nhỏ một giọt dầu gió vào rốn bởi vì bên trong rốn có một huyệt đạo có thể thúc đẩy dạ dày hoạt động hiệu quả, từ đó thúc đẩy việc thải khí lạnh ra khỏi cơ thể, làm ấm bao tử và tăng cường chức năng của dạ dày.

4. Tăng cường chức năng thận

Ảnh minh họa

Thận có thể được coi là cơ quan quan trọng nhất ở nam giới. Nó không những có trách nhiệm thải lọc nước và tiết hormone mà còn quyết định đến khả năng tình dục của đàn ông, ảnh hưởng tới mối liên hệ giữa vợ và chồng. Do đó, nhiều người đàn ông thường rất chú ý đến việc duy trì thận và các giải pháp duy trì chủ đạo tập trung vào việc ăn uống.

Mặc dù ăn uống tẩm bổ nhiều chất nhưng nếu vẫn duy trì những thói quen xấu như lười vận động, nhịn tiểu,… cũng sẽ khiến suy giảm giảm chức năng thận và khiến cho mối quan hệ vợ chồng trở nên bất lợi.

Khi đó, một ít dầu gió nhỏ vào rốn trước lúc đi ngủ sẽ giúp xử lý vấn đề, cũng có thể có thể thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể 1 cách hữu hiệu và tăng cường hoạt động của nhiều cơ quan ở dây lưng và bụng, đặc biệt là thận. Từ đó tăng cường "bản lĩnh phái mạnh", giúp đời sống vợ chồng tốt đẹp hơn.

Nguồn Sohu