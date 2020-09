Trước khi có dấu hiệu tự tử tại nhà riêng, Oh In Hye từng lên tiếng về bê bối “mặc cũng như không" trên thảm đỏ LHP Busan năm nào

Cụ thể, vào 3 tuần trước khi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, tim ngừng đập tại nhà riêng, Oh In Hye từng chia sẻ trên chương trình “Recent Olympics” rằng, cô vô cùng ân hận trước vụ lùm xùm “mặc cũng như không” trên thảm đỏ LHP Busan.

Chia sẻ về vụ bê bối khiến cô trở thành cái gai trong mắt công chúng, Oh In Hye khẳng định: “Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ chú ý để không mặc đồ lộ liễu như vậy. Tôi muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn với các hoạt động liên quan tới nghiệp diễn chứ không phải điều này”.

Sáng 14/9 truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ diễn viên “mỹ nhân Hàn mặc phản cảm tại LHP” Oh In Hye bị nghi tự tử.

Cụ thể, nữ diễn viên được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và tim ngừng đập vào khoảng 5 giờ sáng 14/9 (giờ địa phương). Tuy nhiên, may mắn cô được phát hiện và gọi xe cấp cứu đưa đi cũng như báo cảnh sát. Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, vụ việc có dấu hiệu tự tử.

Vào năm 2011, Oh In Hye trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội cũng như giới truyền thông vì diện một chiếc váy màu cam hai dây khoe toàn bộ hai bầu ngực khi bước trên thảm đỏ LHP Busan. Từ đó tới nay, mỗi khi Oh In Hye được nhắc tên, người ta chỉ nhớ ngay tới màn lộ thiên gây sốc của cô tại LHP Busan.

Nguồn: Theceluv