Trước khi chính thức công khai tình cảm, Hyun Bin - Son Ye Jin từng "5 lần 7 lượt" lộ bằng chứng hẹn hò rõ như ban ngày thế này đây

Ngày 1/1 mới đây, Dispatch đã chính thức loạt hình ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin bí mật hẹn hò. Trang tin này còn đăng tải nội dung rằng: "Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Hyunbin và Son Ye Jin trở thành cặp đôi đầu tiên. Tình yêu của họ vẫn tiếp diễn ngay cả trong thực tế. Họ đã hẹn hò được khoảng 8 tháng".

Ngay lập tức, công chúng đã liệt kê những bằng chứng cho thấy cặp đôi hẹn hò rõ như ban ngày trong suốt thời gian qua.

Đi chung siêu thị ở Mỹ

Tháng 1/2019, Hyun Bin và Son Ye Jin từng bị bắt gặp bí mật tình tứ đi chung tới siêu thị tại Mỹ. Cả hai đều mặc thể thao thường kín đáo, che khăn và đội mũ để tránh bị chú ý song vẫn bị fan nhận ra rồi chụp hình lại.

Bằng chứng rõ như ban ngày như vậy cứ ngỡ cặp đôi sẽ chính thức công khai hẹn hò nhưng, Hyun Bin và Son Ye Jin lại phủ nhận mối quan hệ của họ hoàn toàn không như mọi người nghĩ.

Lý do được đưa ra đó là cả hai chỉ vô tình gặp nhau ở Mỹ và qua bạn chung nên mới đi siêu thị cùng nhau. Tuy nhiên mọi người đều cho rằng, lý do này quá sức khiên cưỡng.

Công khai nắm chặt tay dưới bàn

Sau khi bộ phim "Hạ Cánh Nơi Anh" kết thúc, cư dân mạng đã "soi" ra được một khoảnh khắc mùi mẫn của cặp đôi nam nữ chính trong clip hậu trường. Trong một phân cảnh, nhiều fan tinh mắt đã phát hiện chi tiết Hyun Bin bí mật nắm chặt tay Son Ye Jin ở phía dưới bàn trong khi cảnh quay đã kết thúc và đoàn làm phim đang giải lao.

Rất nhanh sau đó, đại diện hai bên đã lên tiếng phủ nhận thông tin và khẳng định cặp đôi không hẹn hò: "Xem video có thể thấy Son Ye Jin đang tự nắm tay mình. Cả hai diễn viên đều chuyên nghiệp nên không có chuyện nắm tay trong lúc làm việc".

Sử dụng chung một đội ngũ vệ sĩ

Một diễn đàn mạng xã hội đã phát hiện ra việc cả Hyun Bin và Son Ye Jin đều thuê cùng một đội 3 người vệ sĩ khi tham gia các cảnh quay quảng cáo ngoài trời.

Từ ngoại hình, vóc dáng cho tới gương mặt nhiều người nhận xét rằng, những người vệ sĩ xuất hiện bên cạnh Hyun Bin mới đây chính là số người tham gia bảo vệ Son Ye Jin cách đây không lâu. Nhiều người cho rằng, cặp đôi thực sự đang hẹn hò nhưng chưa muốn công khai.

Bạn thân cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai người

trên các diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin về việc nữ diễn viên Song Yoon Ah bất ngờ có động thái ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa đàn em thân thiết Son Ye Jin và Hyun Bin.

Cụ thể, cộng đồng mạng đã soi ra việc tài khoản cá nhân của Song Yoon Ah vừa nhấn "like" một bài viết thuộc "hội những người đẩy thuyền cho cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin" trên Instagram. Động thái này của Song Yoon Ah khiến dân tình không khỏi xôn xao và vui mừng. Bởi lẽ, Song Yoon Ah được biết đến là một trong những chị em thân thiết lâu năm của Son Ye Jin. Do vậy, không phải tự nhiên mà nữ diễn viên dùng tài khoản cá nhân để "like" bài như thế này.

Son Ye Jin có động thái cực lạ liên quan tới Hyun Bin vào giữa đêm

Vào đêm 8/6, cư dân mạng và cộng đồng người hâm mộ xôn xao trước động thái nhấn "like" một loạt bài đăng có liên quan tới cặp đôi "Hạ Cánh Nơi Anh" trên mạng xã hội của Son Ye Jin. Một trong số những bài đăng thậm chí còn để hashtag là: "Cặp đôi Binjin, binjinlovers, binjinforreal (ý chỉ việc hẹn hò của Bin Jin trở thành thành hiện thực)"...

Phản ứng của cả hai khi bị hỏi chuyện cưới xin

Dân mạng đã "đào" lại 1 đoạn video cũ trong buổi quảng bá phim Hạ cánh nơi anh - bộ phim Hyun Bin và Son Ye Jin cùng tham gia vào năm 2020. Cụ thể, trong buổi giao lưu, Hyun Bin và Son Ye Jin có nhiệm vụ phải tương tác với fan qua một ứng dụng mà nhà đài tvN đưa ra. Lúc này, cả hai đọc trúng một bình luận do fan gửi đến: "Rating Hạ cánh nơi anh thật tuyệt vời. Làm đám cưới thôi. Lẹ lên nào".

Sau 6 giây đọc và chần chừ, Hyun Bin đã gửi biểu tượng cầm một bó hoa như thể muốn cầu hôn nhưng có chút gì đó lo sợ để phản hồi bình luận này. Nhanh chóng sau đó, Son Ye Jin lại gửi một biểu tượng giận dữ để phản hồi khiến Hyun Bin chỉ biết cười trừ câm nín.

Người trong giới xác nhận

Trong chương trình POP FM 91.7 đã có buổi giao lưu với một chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc. Tại đây, vị chuyên gia này đã tiết lộ về mối quan hệ thật sự của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Theo đó, khi được MC đặt câu hỏi về mối quan hệ của Hyun Bin và Son Ye Jin, vị chuyên gia này cho biết: "Với những người nổi tiếng khác thì họ đã công khai mối quan hệ rồi nhưng với Hyun Bin và Son Ye Jin thì họ chỉ muốn giữ im lặng vì cả hai đều là những người trưởng thành. Họ không cần phải công khai cuộc sống riêng tư vì càng làm nhiều người chú ý thêm. Và khi mối quan hệ thật bền vững thì tự khắc họ sẽ công khai mối quan hệ".

Có sở thích chơi golf

Một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh tờ giấy có chữ ký của Son Ye Jin. Theo đó, trong ngày 13/8 mới đây, người này đã có mặt tại một sân golf ở Hàn Quốc và vô tình gặp được Son Ye Jin cũng đang chơi tại đây.

Chuyện đặc biệt chính là Son Ye Jin trước không hề chơi môn thể thao này, người đẹp chỉ mới chơi sau khi có tin đồn tình cảm với Hyun Bin. Trong khi đó, Hyun Bin lại là một trong những nam tài tử đặc biệt yêu thích môn thể thao này.

Dùng đồ đôi

Fan đã đưa ra bằng chứng được cho là tín hiệu hẹn hò của Son Ye Jin và Hyun Bin. Cụ thể, hai diễn viên này từng mang đồng hồ đeo tay của cùng một thương hiệu, kiểu dáng lại na ná giống nhau.

Đặc biệt, Son Ye Jin còn đeo chiếc đồng hồ này vào đúng ngày sinh nhật Hyun Bin, còn nam tài tử thì đeo đồng hồ khi hai người đi quảng bá phim cùng nhau.