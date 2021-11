Diễn viên Diễm My 9X chọn thiết kế màu xanh ngọc với chất liệu vải tweed phù hợp với mùa thời trang cuối năm. Bộ cánh được tạo điểm nhấn bằng chiếc nơ màu tím ngọt ngào to bản. Diễm My trông cá tính, trẻ trung nhờ khoảng hở chừng mực nơi thắt eo được tạo ra bởi trang phục, cùng sự kết hợp boots cao cổ.