Trước Chung kết Miss Universe 2020: Khánh Vân phải đổi trang phục dù đã lên đồ hoàn chỉnh

Khánh Vân đang được mong chờ nhất trong ngày chung kết Miss Universe 2020 ngày 17/5 sắp tới. Nhìn lại hành trình chinh chiến của Khánh Vân trên đất Mỹ, có thể thấy nàng Hoa hậu của chúng ta đã nỗ lực và quyết tâm tới mức nào.

Ekip của Khánh Vân cũng rất chuyên nghiệp và nghiên cứu kỹ lưỡng khi lựa chọn trang phục cho cô theo từng ngày. Mới đây, look 30 trong danh sách các bộ trang phục mà Khánh Vân mang đi dự thi Miss Universe được stylist Trần Đạt hé lộ, tuy nhiên Khánh Vân lại không diện bộ cánh này để xuất hiện trong các hoạt động tại Miss Universe 2020. Lý do là gì?

Bộ trang phục Look 30 này có ý nghĩa đặc biệt, stylist Trần Đạt cho biết, chung kết vào ngày Ngày 17/5 - là ngày Quốc tế chống kỳ thị LGBT có tên Tiếng Anh là International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT) nên ekip cùng nhà thiết kế Tăng Thành Công đã rất tâm huyết làm nên bộ đầm này để giúp Khánh Vân tỏa sáng. Tăng Thành Công cũng là nhà thiết kế tạo nên bộ đầm Hoa Súng giúp Vân gây bão truyền thông cả trong và ngoài nước. Trần Đạt cho biết, phần đầm chính được làm màu tím, sắc màu pha trộn giữa hồng (đại diện cho nữ) và xanh (đại diện cho nam) từ lâu thành biểu tượng cho LGBT, gắn liền lịch sử đấu tranh của cộng đồng LGBT từ cuối thế kỷ 19.

Cận cảnh thiết kế đầm đầy ý nghĩa được Khánh Vân mang đi dự thi.

Mặc dù lên đồ xong xuôi nhưng Khánh Vân chỉ kịp chụp lại vài tấm hình ở trong phòng mà thôi, cô nàng ngay sau đó phải thay bộ đồ đồng phục của Miss Universe 2020 vì hoạt động ngày hôm đó là đồng diễn.

Bộ đồ đầy ý nghĩa của Khánh Vân không xuất hiện nhiều trước truyền thông quốc tế vì cô phải thay đồng phục để tập dượt cho màn đồng diễn tại đêm Chung kết Miss Universe 2020 ngày 17/5 sắp tới.

Khánh Vân mặc đồng phục Miss Universe 2020.