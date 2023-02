Trung úy công an bị đánh nhập viện khi xác minh tin báo đánh bạc

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh CTV

Ngày 1/2, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai các đối tượng liên quan đến vụ việc đánh công an xã trên địa bàn.

Theo đó, khoảng vào lúc 12h ngày 30/1 (mồng 9 Tết), Công an xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành) nhận được tin báo có một số đối tượng lợi dụng cúng xóm đầu năm tổ chức đánh bạc dưới hình thức bầu cua tại miếu xóm tổ 1, thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ Tây.

Trung úy Ngô Xuân Thành và một công an viên được cử đến hiện trường để xác minh, làm việc. Tại đây, vị công an xã yêu cầu bà con hợp tác làm việc. Lúc này, có một người gọi trung úy Thành lại một góc để nói chuyện, ngay sau đó, một nhóm người lao vào hành hung . Trung úy Thành rút bình hơi cay xịt để tự vệ và chạy thoát đến cánh đồng lúa cạnh đó.

Theo Công an huyện Núi Thành, lúc này nhóm người trên yêu cầu anh Thành lên miếu để xin lỗi. Khi vị công an xã này lên bờ, lại tiếp tục bị nhóm này vây đánh. Công an viên đi cùng đã gọi Công an huyện Núi Thành đến hỗ trợ và chở anh Thành đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả, trung úy Ngô Xuân Thành bị sưng mắt, phù nề vai, đầu gối may 5 mũi, rách nhẹ ở gân bàn chân.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.