Trung thu gõ cửa, trong nhà ngoài ngõ rộn ràng trang hoàng tổ ấm đón lễ đoàn viên

Theo phong tục người Việt, Trung thu là dịp mà các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau để uống trà ngắm trăng, ăn chút quà bánh và hàn huyên tâm sự. Ngày nay, dù các nghi thức này đã biến đổi ít nhiều nhưng công cuộc chuẩn bị, trang hoàng nhà cửa trước dịp Trăng rằm tháng 8 dường như vẫn còn nguyên vẹn.



Chuẩn bị trà thơm cho ông bà, bố mẹ

Nếu "miếng trầu là đầu câu chuyện" thì có lẽ nên ví von chén trà là chất dẫn tuyệt vời để kéo dài những cuộc chuyện trò thú vị khi bên nhau. Ngoài ra, việc mời trà trong lễ Trung thu cũng là một cách ý nhị để lớp con cháu bày tỏ sự kính trọng và hiếu thuận với ông bà, cha mẹ. Vậy nên, chẳng quá khi nói rằng một bình trà thơm cũng đủ để làm ấm thêm tình thân gia đình.

Thêm quà bánh Trung thu cho trẻ nhỏ

Dẫu không phải là điều bắt buộc nhưng ai trong chúng ta cũng tin rằng, Trăng rằm tháng 8 sẽ khuyết và lễ đoàn viên sẽ thiếu vẹn toàn nếu trên bàn vắng đi những chiếc bánh Trung thu nhiều hương vị, gói trọn trong đó những ao ước và kỳ vọng về một tương lai đủ đầy, tươi sáng. Đây cũng là thức quà mà trẻ nhỏ mong ngóng, đợi chờ vậy nên bố mẹ chắc chắn không thể để các thiên thần nhí thất vọng. Để trang trọng hơn, nhiều gia đình còn kỳ công chuẩn bị thêm giá đựng bánh thay vì chỉ bày trí trên đĩa đơn thuần.

Tổ chức lễ rước đèn tại gia

Nếu bố mẹ đã kỳ công chuẩn bị cho màn phá cỗ thì chẳng ngại gì bỏ thêm chút công sức để nhân lên niềm vui trẻ thơ bằng một lễ rước đèn tại nhà. Tuy nhiên, thay vì dùng đèn ông sao với lõi nến truyền thống, các gia đình đã linh hoạt thay bằng các loại đèn lồng giấy nhẹ nhàng sử dụng đèn LED để đảm bảo an toàn cho trẻ. Ngoài ra, đây còn là vật trang trí vô cùng hữu ích và dễ ứng dụng trang trí trong không gian phòng khách hoặc ban công.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm

Nếu phải chọn một điều đơn giản và ý nghĩa để làm trong đêm Trung thu, có lẽ câu trả lời không gì nhiều hơn một bữa cơm nhà cùng các thành viên trong gia đình dòng họ. Dẫu ăn uống là một hoạt động hàng ngày nhưng được dùng bữa bên những người thân lâu ngày gặp lại sẽ mang đến một cảm giác ấm áp hoàn toàn khác biệt. Thưởng thức những bữa ăn ngon, điểm lại những gì đã làm được và thoải mái chia sẻ về những dự định tương lai của nhau dưới ánh trăng tròn chắc chắn là khoảnh khắc khó quên.

Thông tin ưu đãi:

