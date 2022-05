Trung thành với bữa sáng này thì chẳng mấy mà đẹp mướt mắt: Sáng mai triển ngay thôi chị em ơi!

Có thể bạn chưa biết: Bơ là "nữ hoàng" trong các loại siêu thực phẩm. Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, 1 quả bơ thông thường chứa 320 calo, 17gr carbohydrat, gần 15gr chất xơ và các vitamin C, E, K và B6; trong khi đó tỉ lệ chất béo chỉ là 30gr và khoảng 5gr đường.

Bơ là nguồn cung cấp magiê, kali, beta-carotene và a xít béo omega-3, là tác nhân tuyệt vời trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cũng như duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh.

Tuy bơ có vị béo, nhưng đừng lo lắng. Chất béo không bão hòa đơn là chất béo tốt, không gây béo, lại giúp kiềm chế cơn đói. Nghiên cứu từ Trung tâm Y sinh học của Anh chỉ ra rằng các bữa ăn với bơ có xu hướng làm tăng cảm giác no lâu hơn so với những bữa ăn không có bơ. Từ đó cắt giảm cơn thèm ăn, theo The Epoch Times.