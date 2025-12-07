Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec: Tiên phong quản lý thai kỳ nguy cơ cao

Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec được thành lập từ năm 2024, được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái y tế toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, phối hợp các chuyên khoa Di truyền - Sản - Sơ sinh - Gây mê hồi sức tạo nên chuỗi chăm sóc liên tục, nhất quán và an toàn tuyệt đối cho mẹ và bé. Chính sự gắn kết chặt chẽ này giúp quản lý hiệu quả hành trình thai kỳ từ sàng lọc - chẩn đoán - can thiệp trong bụng mẹ cho đến chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau khi chào đời. Đây là mô hình toàn diện tiên tiến, đánh dấu một bước tiến lớn trong hành trình nâng tầm chất lượng y học bào thai theo chuẩn quốc tế.

Sàng lọc sớm - Chẩn đoán chuẩn xác: Nền tảng bảo vệ thai kỳ an toàn

Tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, sàng lọc và tư vấn di truyền được xem là bước đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ thai kỳ một cách chủ động. Thông qua việc đánh giá nguy cơ dựa trên tiền sử cá nhân, gia đình, môi trường sống và các kết quả xét nghiệm, bác sĩ giúp mẹ bầu hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình cũng như khả năng thai nhi gặp bất thường di truyền.

TS. BS Nguyễn Thị Sim - Giám đốc Trung tâm Y học bào thai thăm khám và tư vấn sàng lọc trước sinh cho mẹ bầu

Trung tâm sở hữu đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản cùng hệ thống máy giải trình tự gen hiện đại hàng đầu thế giới Sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn, trang thiết bị tiên tiến và quy trình thực hành theo chuẩn quốc tế chính là nền tảng giúp đội ngũ bác sĩ tại PhenikaaMec bảo vệ mẹ và bé ngay từ những tháng đầu của thai kỳ.

Trung tâm được trang bị hệ thống siêu âm GE Expert 22 cùng công nghệ giải trình tự gen Oxford Nanopore, hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bất thường về hình thái và di truyền của thai nhi, cho phép phát hiện bất thường di truyền một cách chính xác, sớm và toàn diện.

Đội ngũ chuyên gia Y học bào thai trực tiếp thăm khám, hội chẩn cho thai phụ khi phát hiện bất thường

TS. BS Nguyễn Thị Sim cho biết: "Việc tư vấn nên được thực hiện trước cả khi mang thai, đặc biệt nếu vợ/chồng hoặc người thân có bệnh lý di truyền, từng sảy thai liên tiếp, thai lưu, thai dị tật; hoặc làm việc trong môi trường độc hại, sinh hoạt không lành mạnh; hay có kế hoạch mang thai khi tuổi mẹ từ 35 trở lên.

Trong thai kỳ, mẹ bầu sẽ được các bác sĩ tư vấn các mốc xét nghiệm quan trọng kết hợp siêu âm hình thái để phát hiện sớm bất thường. Khi kết quả cho thấy bất thường, bác sĩ sẽ tư vấn chọc ối, sinh thiết nhau gai,… kết hợp với chuyên gia Di truyền để mang đến kết quả chuẩn xác nhất. Mẹ bầu được đánh giá nguy cơ cá nhân hóa và giải thích cặn kẽ kết quả xét nghiệm. Nhờ đó, bố mẹ có thể đưa ra quyết định chính xác, tránh lo lắng không cần thiết hoặc những can thiệp quá mức."

Can thiệp bào thai: Mở cánh cửa hy vọng cho những thai kỳ nguy cơ cao

Sở hữu đầy đủ năng lực chuyên sâu cùng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec được Bộ Y tế tin tưởng giao triển khai 11 kỹ thuật can thiệp bào thai phức tạp, khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực can thiệp trước sinh tại Việt Nam:

1. Nội soi buồng ối điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng laser.

2. Nội soi buồng ối điều trị hội chứng dải sợi ối bằng laser.

3. Truyền dịch vào màng ối điều trị bệnh lý ối ít, thiểu ối.

4. Truyền máu cho thai nhi qua dây rốn.

5. Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm.

6. Chọc hút dịch màng phổi thai nhi dưới siêu âm.

7. Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser.

8. Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực.

9. Nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi.

10. Nội soi can thiệp thai nhi điều trị dị tật tim bẩm sinh.

11. Nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi.

Trung tâm được trang bị đồng bộ các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác và can thiệp hiệu quả cho thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Nổi bật là hệ thống siêu âm GE Voluson Expert 22 tích hợp công nghệ Graphic Flow, cho phép tái hiện hình ảnh huyết động và cấu trúc thai nhi sắc nét đến từng chi tiết. Bên cạnh đó, hệ thống nội soi túi phôi thế hệ mới giúp theo dõi và xử trí sớm những bất thường xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu của thai kỳ. Tất cả các kỹ thuật can thiệp đều được thực hiện trong phòng mổ áp lực dương đạt chuẩn ISO 5, bảo đảm vô khuẩn tuyệt đối và an toàn tối đa cho mẹ và thai nhi khi thực hiện những thủ thuật có độ chính xác cao.

Thủ thuật can thiệp bào thai thực hiện trong phòng mổ ISO 5, dưới hướng dẫn của máy siêu âm hiện đại

Chăm sóc sau sinh toàn diện – Bảo vệ trọn vẹn sức khỏe mẹ và bé

Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec kết nối chặt chẽ với các chuyên khoa: Di truyền – Gây mê – Sản – Sơ sinh vận hành như một quy trình khép kín, đảm bảo mẹ bầu được theo dõi đồng bộ từ thời điểm phát hiện nguy cơ, trong quá trình can thiệp, cho đến khi em bé chào đời và bước vào giai đoạn chăm sóc sau sinh.

Đội ngũ bác sĩ Sản khoa theo dõi sát diễn biến thai kỳ, đặc biệt với những trường hợp nguy cơ cao như song thai, mẹ bệnh lý nền, dị tật thai nhi, thiểu ối, đa ối; đồng thời đảm bảo ca sinh diễn ra an toàn. Các bác sĩ Gây mê hồi sức kết hợp đảm bảo an toàn khi thực hiện các thủ thuật can thiệp bào thai và trong khi sinh. Ngay tại phòng sinh, trẻ sơ sinh được các bác sĩ chuyên khoa Sơ sinh trực tiếp tiếp nhận và chăm sóc ngay từ những giây phút đầu đời. Việc có mặt thường trực của đội ngũ Sơ sinh giúp mọi tình huống bất thường từ suy hô hấp, ngạt thai đến cần hỗ trợ ổn định thân nhiệt hay can thiệp chuyên sâu đều được xử lý kịp thời và đúng phác đồ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ Sản và bác sĩ Sơ sinh ngay tại bàn sinh không chỉ đảm bảo an toàn cho bé, mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho gia đình, đặc biệt trong những ca sinh có yếu tố nguy cơ cao.

TS. BS Nguyễn Thị Sim thăm khám cho sản phụ Nguyễn Thị C. phát hiện dây rốn thắt nút, quấn cổ, chỉ định mổ lấy thai đúng thời điểm giúp em bé chào đời mạnh khỏe

Với những mẹ bầu đang trải qua thai kỳ nhiều thách thức, PhenikaaMec chính là nơi mở ra cơ hội - ngay cả khi hy vọng dường như đã "chạm đáy". Để được tư vấn, theo dõi thai kỳ, bạn hãy liên hệ:

Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec - Nơi y học hiện đại bảo vệ từng thai nhi