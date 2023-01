Trung tâm tiêm chủng hàng đầu Việt Nam chạm mốc 100 trung tâm toàn quốc

Cũng trong dịp này, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC được vinh danh dẫn đầu trong "Top 10 Công ty Dược uy tín Việt Nam năm 2022" do Vietnam Report phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông bình chọn dựa trên ba tiêu chí: năng lực tài chính; uy tín truyền thông và khảo sát dược sĩ, doanh nghiệp.



5 năm nỗ lực vì mục tiêu để tất cả mọi người được chủng ngừa phòng bệnh

Kể từ trung tâm tiêm chủng đầu tiên ra đời vào tháng 6/2017 tại Hà Nội, sau 5 năm hình thành và phát triển, Hệ thống tiêm chủng VNVC đã chạm mốc 100 trung tâm trên khắp cả nước, tiếp thêm sức mạnh cùng ngành Y tế dự phòng trong công tác chủng ngừa vắc xin cho trẻ em và người lớn, đóng góp to lớn trong việc tìm kiếm các nguồn vắc xin chất lượng cao, an toàn để chấm dứt tình trạng khan hiếm nhiều loại vắc xin, đặc biệt là các loại vắc xin quan trọng cho trẻ em như vắc xin 6 trong 1, 5 trong 1, vắc xin phòng bệnh do phế cầu khuẩn, vắc xin ngừa tiêu chảy cấp do Rotavirus…

VNVC cán mốc 100 trung tâm trước tết Nguyên đán 2023, tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng của hệ thống tiêm chủng người lớn và trẻ em hàng đầu Việt Nam

"Bé nhà tôi đã học lớp 4, nhưng mới chỉ được tiêm vắc xin sởi, vắc xin lao ở trạm y tế. Gia đình muốn cho con tiêm các vắc xin dịch vụ như cúm hay phế cầu thì phải đi xuống thành phố, xa xôi quá nên chưa đủ điều kiện để đi. May sao VNVC mở ngay thị trấn, thế là tôi đưa con đi tiêm mũi vắc xin để bảo vệ phổi vì cuối năm trời lạnh, mấy đứa nhỏ dễ nhiễm bệnh, mà mỗi lần mắc bệnh là phải nghỉ học cả tuần. Lần đầu đến VNVC, tôi rất hài lòng vì không gian ở đây rộng rãi, sạch đẹp, hiện đại lắm! Bà con hàng xóm đi tiêm về ai cũng khen", chị Thanh Hương (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ.



Suốt 5 năm qua, VNVC với 100 trung tâm đã nỗ lực cung ứng tận tay từng người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc những liều vắc xin chất lượng cao, an toàn, cam kết không tăng giá và bình ổn giá trên toàn quốc - ngay cả khi tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ diễn ra tại nhiều địa phương.

Nhờ chứng minh được năng lực chuyên môn, khả năng quản trị, bảo quản vắc xin… toàn diện và vượt trội, VNVC đã trở thành đối tác chiến lược quan trọng của nhiều hãng vắc xin và dược phẩm hàng đầu thế giới như Glaxosmithkline (GSK) - Bỉ, Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), AstraZeneca (Anh)... Nhờ đó, VNVC luôn được quyền đàm phán trực tiếp và độc lập nhập khẩu vắc xin chính hãng số lượng lớn, cam kết cung ứng đầy đủ các loại vắc xin, nhất là các loại vắc xin thường xuyên khan hiếm trong nhiều năm cho người dân.

VNVC ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Việt Nam bằng chính những nỗ lực vượt trội, cùng sự kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ tiêm chủng và bao phủ vắc xin cho vùng lõm, vùng sâu vùng xa.

Vượt khó khăn và thách thức trong bối cảnh Covid-19 bùng phát khốc liệt, trong 2 năm đại dịch, VNVC đã thần tốc phát triển mở rộng thêm 50 trung tâm tiêm chủng về mọi miền đất nước, nhất là vùng cơ sở, tuyến huyện, tuyến thị trấn xa xôi.

Đặc biệt, trước đại dịch Covid-19 chết người, luôn đau đáu về việc làm sao để có được nguồn vắc xin Covid-19 cho Việt Nam, VNVC bước vào cuộc cạnh tranh với rất nhiều cường quốc trên thế giới để có thể tiếp cận vắc xin Covid-19 và đặt bút ký kết thành công hợp đồng 30 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca. Đây cũng là số vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên được đưa về Việt Nam. Ngay lập tức, khi chưa có bất kỳ văn bản nào, VNVC đã bàn giao phi lợi nhuận toàn bộ lô vắc xin cho Chính phủ để kịp thời bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của tuyến đầu cùng nhân dân ngay trong thời điểm dịch bệnh khắc nghiệt nhất.

Lãnh đạo VNVC đón lô vắc xin Covid-19 gồm 117.600 liều theo hợp đồng VNVC đặt mua 30 triệu liều của AstraZeneca về đến Việt Nam ngày 24/02/2021

Liên tiếp nhiều tháng sau, VNVC tiếp tục cử hàng nghìn nhân viên y tế với hàng trăm đội tiêm tham gia nhiều chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành khác, thực hiện hàng triệu mũi tiêm an toàn cho người dân, góp phần đẩy nhanh độ phủ tiêm chủng vắc xin, đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.



Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, ngày 1/6/2021, VNVC được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen "Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19".

VNVC là hệ thống tiêm chủng hàng đầu Việt Nam, năng lực và uy tín vươn tầm Thế giới

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hệ thống tiêm chủng VNVC đang chiếm gần 70% thị phần của ngành tiêm chủng dịch vụ tại Việt Nam và trở thành mô hình tiêm chủng dịch vụ điển hình trên thế giới, có tác động tích cực đến nhận thức của cộng đồng về vắc xin và tiêm chủng. Nhiều hãng vắc xin và các đối tác cũng nhận định, VNVC đang là nhà phân phối lẻ lớn hàng đầu trên thế giới với quy mô và tốc độ phát triển hiếm có.

Đạt được thành tựu xuất sắc này, ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban lãnh đạo Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đã táo bạo đầu tư hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế Good Storage Practices (GSP) và hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) hiện đại bậc nhất. Tính đến tháng 1/2023, VNVC sở hữu mạng lưới hơn 100 kho vắc xin lẻ đặt ngay tại mỗi trung tâm tiêm chủng và 4 kho tổng chuyên dụng ở TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội với tổng sức chứa lên đến hơn 200 triệu liều vắc xin tại một thời điểm. Đặc biệt, VNVC là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có kho lạnh âm sâu từ -86 đến -40 độ C, cam kết mang đến cho người dân những mũi vắc xin chất lượng và an toàn nhất trong thời gian nhanh nhất.

VNVC là đối tác chiến lược của nhiều hãng vắc xin hàng đầu thế giới

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, danh mục vắc xin chất lượng cao, VNVC thường xuyên tổ chức các chương trình tư vấn trực tuyến trên các nền tảng báo chí với sự tham gia tư vấn của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành... Nhờ đó, người dân có thể tiếp cận những kiến thức hữu ích và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tiêm chủng vắc xin, phòng bệnh hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất.



Cột mốc 100 trung tâm không chỉ là "quả ngọt" của những nỗ lực suốt 5 năm qua, mà còn là động lực để VNVC tiếp tục đầu tư, phát triển mạnh mẽ mạng lưới trung tâm tiêm chủng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, vùng "lõm" về tiêm chủng vắc xin. Nhờ đó giúp hàng triệu trẻ em và người lớn các nơi được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin thiết yếu, phòng tránh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.