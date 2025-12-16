Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế

Lễ ra mắt diễn ra trong khuôn khổ chương trình "Tiếp cận Y tế toàn diện thông qua Đổi mới Sáng tạo trong y tế" do Bộ Y tế, và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Lễ ra mắt có sự tham dự của các lãnh đạo bao gồm: TS. Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam; ông Atul Tandon - Chủ tịch và Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam và PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Lễ trao bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa và Công ty Astrazeneca Việt Nam

Giải quyết các thách thức y tế quan trọng của Việt Nam thông qua đổi mới sáng tạo

Sáng kiến này được triển khai trong bối cảnh đặc biệt, khi Việt Nam đang đối mặt với áp lực y tế gia tăng từ tốc độ già hóa dân số nhanh và biến đổi khí hậu. Những yếu tố hội tụ này đang thúc đẩy sự gia tăng mạnh các bệnh không lây nhiễm (NCDs) bao gồm: bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), hen suyễn và các loại ung thư, với nhiều bệnh lý hiện xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn trong lực lượng lao động.

Thống kê quốc gia cho thấy các bệnh không lây nhiễm chiếm hơn 70% tổng số ca tử vong tại Việt Nam, trong đó 41,5% xảy ra trước tuổi 70. Gánh nặng này còn trầm trọng hơn do chẩn đoán ở giai đoạn muộn làm giảm hiệu quả điều trị và gia tăng chi phí, cùng với sự chênh lệch đáng kể về khả năng tiếp cận sàng lọc, chẩn đoán và điều trị giữa các trung tâm đô thị và các vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa.

Là một phần của Mạng lưới A.Catalyst Network của AstraZeneca, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế được thành lập nhằm đẩy mạnh các đổi mới sáng tạo y tế dựa trên AI và thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng các giải pháp y tế tiên tiến trên khắp Việt Nam và xa hơn nữa, sáng kiến này minh chứng cho mô hình hợp tác công - tư trong thực tiễn, hỗ trợ trực tiếp tầm nhìn của Chính phủ về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong y tế như được nêu trong Nghị quyết 57 và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Các giải pháp y tế ứng dụng AI được giới thiệu đến các đại biểu.

Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, cho biết: "Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế này đại diện cho một cột mốc chiến lược trong tầm nhìn của chúng tôi về việc khai thác AI và công nghệ số cho chăm sóc sức khỏe toàn diện trên khắp Việt Nam và khu vực. Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế Việt Nam là thành viên của Mạng lưới A.Catalyst, chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ kết nối các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các tổ chức chính phủ và các tổ chức y tế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang lại những hiệu quả và lợi ích thiết thực. Sự hợp tác này đặt Việt Nam ở vị trí tiên phong trong chuyển đổi số y tế đồng thời giải quyết những thách thức y tế của quốc gia. Thông qua các đối tác chiến lược này, chúng tôi sẽ mang đến các giải pháp số mang tính chuyển đổi, hỗ trợ nhân viên y tế và người dân phát hiện, chẩn đoán và quản lý các bệnh phức tạp như: ung thư, tiểu đường, tim mạch và các bệnh về hô hấp, hướng đến mục tiêu chung quan trọng - cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh và góp phần gia tăng sự vững chắc của hệ thống y tế cho các thế hệ tương lai".

Xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho chuyển đổi số y tế

Trọng tâm của hợp tác là Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và đối tác nhằm thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế – một thành viên của Mạng lưới A.Catalyst Network với hơn 20 trung tâm trên toàn cầu.

Trung tâm tại Việt Nam sẽ tập trung đẩy nhanh ứng dụng AI trong y tế thông qua các phòng nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, phục vụ thử nghiệm lâm sàng thế hệ mới, khoa học y sinh và nghiên cứu y tế. Các nhiệm vụ chính bao gồm: thúc đẩy trao đổi tri thức và hợp tác quốc tế; tư vấn, đào tạo và phát triển năng lực cho sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia y tế và các start-up; hỗ trợ thương mại hóa các ý tưởng, giải pháp đổi mới sáng tạo; triển khai các hệ thống AI và giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, giám sát từ xa và phân tích dữ liệu y tế.





PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, chia sẻ thêm: "Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế là một cột mốc quan trọng trong sứ mệnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ xã hội của ĐHBK Hà Nội. Thông qua mối quan hệ đối tác với AstraZeneca, chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái nơi mà những thành tựu nghiên cứu xuất sắc của chúng tôi về AI và công nghệ được ứng dụng trực tiếp để giải quyết các thách thức y tế của Việt Nam. Sự hợp tác này sẽ hỗ trợ sinh viên và nhà nghiên cứu của chúng tôi phát triển các giải pháp thực tế dựa trên AI đồng thời kết nối họ với chuyên môn và nguồn lực toàn cầu. Cùng nhau, chúng tôi đang xây dựng không chỉ một trung tâm nghiên cứu, mà là một hệ sinh thái để đổi mới cách thức triển khai các dịch vụ y tế và nâng cao sức khỏe người dân trên cả nước".