Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong nói gì sau thông tin hàng loạt loại sữa bột trẻ em chứa chất gây ung thư?

Hôm 17/8 vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Hong Kong phát hiện 9 loại sữa bột trẻ em có chứa chất gây ung thư, thông tin này đã gây xôn xao các mẹ đang nuôi con nhỏ. Ai cũng cảm thấy lo lắng về chất lượng sữa và hoang mang từ nay không biết cho con dùng loại sữa nào vì ngay cả những hãng sữa lớn cũng bị nêu tên.

Tuy nhiên, ngay tối hôm đó, Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong đã lên trang mạng xã hội của mình giải thích rằng dựa trên các giá trị tham chiếu của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc và Ủy ban chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế Giới WHO thì tất cả các mẫu sữa bột này đều không chứa chất gây ung thư vượt qua mức tiêu chuẩn, và người dân có thể yên tâm cho con sử dụng loại sữa bột được khuyến cáo dành cho trẻ sơ sinh.

Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong tuyên bố tất cả sữa bột đều không chứa chất gây ung thư vượt qua mức tiêu chuẩn (Ảnh minh họa).

Sự việc này bắt nguồn từ kết quả kiểm nghiệm sữa bột công thức dành cho trẻ em do Hội người tiêu dùng Hong Kong đưa ra. Họ cho biết có đến 15 loại sữa bột bị nhiễm chloropropanediol (3-MCPD) – một loại hóa chất làm suy giảm chức năng thận hoặc khả năng sinh sản của các bé trai khi trưởng thành và 9 mẫu sữa bột được phát hiện có chứa chất gây ung thư glycidol.

Điều đáng nói là trong những mẫu sữa chứa chất độc hại này có nhiều thương hiệu nổi tiếng như Wyeth, Mead Johnson, Abbott, Meiji.

Cụ thể, Hội người tiêu dùng Hong Kong phát hiện 15 mẫu sữa bột chứa 3-MCPD với hàm lượng dao động từ 13 đến 120 microgam/kg. Trong đó, hãng sữa bột Bellamy's Organic của Australia chứa hàm lượng cao nhất. Còn chất gây ung thư glycidol đươc tìm thấy dưới dạng glycidyl ester trong thành phần sữa bột dành cho trẻ em. Hội người tiêu dùng cho biết: "Glycidyl alcohol là chất độc di truyền và gây ung thư. Người ta khuyến nghị giảm lượng tiêu thụ từ thực phẩm càng nhiều càng tốt".

Tuy nhiên, Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong lại bác bỏ thông tin này. Rằng tiêu chuẩn EU mà Hội người tiêu dùng đề cập chỉ là "giá trị tham chiếu về sức khỏe". Nói cách khác, đây là giới hạn lượng hàng ngày được khuyến nghị sử dụng cho trẻ sơ sinh nhưng nó không phải là tiêu chuẩn quy định đối với sữa bột dành cho trẻ sơ sinh.

"Trên thực tế, Ủy ban Codex Alimentarius, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Singapore và những nơi khác đã không xây dựng các tiêu chuẩn quy định đối với việc sử dụng các este axit béo chloropropanediol trong sữa bột công thức dành cho trẻ em. Dựa trên giá trị tham khảo của Tổ chức và Ủy ban chuyên gia của WHO, tất cả sữa bột đều không vượt quá tiêu chuẩn, vì vậy các cha mẹ có thể yên tâm cho trẻ dùng những loại sữa này", Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong chia sẻ.

Các mẹ nên cẩn trọng khi lựa chọn sữa bột cho con (Ảnh minh họa).

Không chỉ vậy, các công ty sản xuất sữa được "gọi tên" trong danh sách của Hội người tiêu dùng cũng lên tiếng phản hồi. Một đại diện của một công ty cho biết sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em của họ có hàm lượng este axit béo chloropropanediol nằm trong giới hạn cho phép của Ủy ban chuyên gia về phụ gia thực phẩm thuộc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Còn hàm lượng glycidyl este rất thấp, thấp hơn nhiều so với quy định năm 2018 của Ủy ban Châu Âu.

"Tất cả các sản phẩm sữa bột công thức dành cho trẻ em của chúng tôi đều tuân thủ đúng luật pháp, quy định và tiêu chuẩn địa phương. Đồng thời, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn và được phép sử dụng cho trẻ em uống vì nó an toàn và đảm bảo." Một người của một doanh nghiệp khác nói.

Tuy rằng mọi chuyện vẫn đang trong quá trình kiểm tra, nhưng Hội người tiêu dùng cũng khuyến cáo rằng sữa bột dành cho trẻ em không phải là món hàng hóa thông thường, mà nó là một loại thực phẩm quan trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vậy nên, các cơ quan chức năng cần theo dõi chặt chẽ, xem xét và cân nhắc việc đưa ra các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm liên quan đến chất lượng sữa bột.

Nguồn: Chinanews, CFS HK