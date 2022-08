Trung Quốc tiếp tục cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng tại nhiều địa phương

Người dân di chuyển dưới thời tiết nắng nóng tại Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 24/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan trên dự báo nhiệt độ trung bình ban ngày trong ngày 21/8 tại một số khu vực như Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy và nhiều tỉnh khác của Trung Quốc sẽ dao động ở mức 35-39 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ tại Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Chiết Giang có thể vượt ngưỡng 40 độ C.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã khuyến nghị chính quyền các địa phương nêu trên triển khai biện pháp khẩn cấp chống nắng nóng, khuyến cáo người dân tạm dừng các công việc ngoài trời để tránh tiếp xúc nhiệt độ cao, đề phòng cháy nổ và đặc biệt là quan tâm tới những nhóm dễ bị tổn thương.

Trung Quốc hiện áp dụng thang cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp, được mã hóa theo màu sắc, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp đến là màu cam, vàng và xanh lam.