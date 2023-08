Trung Quốc: Nổ mỏ than ở tỉnh Thiểm Tây khiến 11 người thiệt mạng

Đài Truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) ngày 22/8 đưa tin, vụ nổ mỏ than xảy ra tại khu mỏ khai thác than đá Tân Thái ở thành phố Diên An.

Văn phòng Quản lý khẩn cấp thành phố Diên An cho biết, vụ nổ xảy ra vào 20h26 ngày 21/8 khi có khoảng 90 người đang làm việc tại khu mỏ.



Trong số 11 nạn nhân tử vong, 2 người bị thương được tìm thấy trên mặt đất nhưng đã thiệt mạng sau khi các nỗ lực cấp cứu hồi sức thất bại, 9 người khác không còn dấu hiệu sống sau khi được đưa lên từ dưới lòng đất. Ngoài ra, 11 người khác bị thương nhẹ đã được đưa tới bệnh viện, các chỉ số sinh tồn ổn định.



Các nhân viên cứu hộ tại địa điểm diễn ra vụ sập mỏ than ở Khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc, ngày 23/2. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan chức năng Trung Quốc đang khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ nổ.

Mỏ Tân Thái được phát hiện năm 2009 và bắt đầu khai thác năm 2020. Mỏ có sản lượng thường niên 300.000 tấn.



Vấn đề an toàn mỏ ở Trung Quốc đã được cải thiện trong những thập niên gần đây nhưng tai nạn vẫn xảy ra tại một số khu vực. Tháng 2, một mỏ than ở phía Bắc Khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc bị sập khiến nhiều người thiệt mạng, các phương tiện bị chôn vùi. Giới chức Trung Quốc tháng 6 đã công bố thương vong, với số người tử vong là 53.