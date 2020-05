Trung Quốc: Nam sinh 15 tuổi đột tử khi đeo khẩu trang trong lúc tập thể dục, chuyên gia y tế lý giải điều này như thế nào?

Sau 3 tháng đóng cửa để ngăn ngừa dịch Covid -19 lây lan, đến nay các trường học tại Trung Quốc đã lần lượt mở cửa đón chào học sinh quay lại trường và buộc học sinh phải mang khẩu trang khi đến lớp. Mới đây, một bi kịch đau lòng đã xảy ra đối với một học sinh trung học khi em mới quay về trường cách đây không lâu.



Theo thông tin được biết, vào lúc 14h, ngày 24/4, một học sinh trung học (15 tuổi) sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã đột tử khi đeo khẩu trang trong lúc chạy bộ tại bãi tập của trường học.

Ngay khi đón nhận bi kịch thương tâm về con trai mình, ông Lý - bố của nam sinh đã xem lại camera ghi lại ngày hôm đó, ông cho biết: "Hôm đó, con trai tôi đang học thể dục, trong vòng 3 phút, con mang khẩu trang N95 và chạy quanh bãi tập. Sau đó, con bất ngờ ngã về phía sau, đầu đập xuống đất và co giật liên hồi, giáo viên và bạn học chạy đến nâng đầu con lên nhưng dường như mọi chuyện đã quá muộn".

Nam sinh đột tử khi mang khẩu trang N95 trong lúc chạy bộ tại bãi tập của trường học.

Bố của nam sinh chứng thực, khi nam sinh được đưa đến bệnh viện, em đã không còn dấu hiệu của sự sống. Ông Lý chia sẻ: 'Bác sĩ đã ghi nguyên nhân con trai tôi tử vong là do đột tử, muốn biết lý do cụ thể hơn phải tiến hành khám nghiệm tử thi, tuy nhiên gia đình tôi không đồng ý, bởi chúng tôi muốn bảo toàn thi thể cho con.

Tôi hoài nghi lý do con đột tử là do mang khẩu trang khi tập luyện cường độ cao. Ngày hôm ấy, nhiệt độ ngoài trời là 20 độ C, con đeo khẩu trang trong lúc tập thể dục chắc hẳn con không cảm thấy thoải mái".

Ông Lý bên cạnh con trai xấu số không may qua đời trong lúc tập thể dục.

Đây không phải là trường hợp duy nhất liên quan đến khẩu trang ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Truyền thông Trung Quốc đưa tin một trường hợp khác là học sinh trung học mang khẩu trang N95 trong giờ tập thể dục dẫn đến tổn thương chức năng phổi.

Một trường hợp khác là học sinh trung học mang khẩu trang N95 trong giờ tập thể dục dẫn đến tổn thương chức năng phổi.

Bác sĩ Vương Nguyệt Đan, khoa miễn dịch, bệnh viện Peking University School of Basic Medical Sciences, cho biết: "Cho dù là người lớn khi mang khẩu trang N95 cũng không nên kéo dài quá 4 tiếng, nếu không sẽ gây tổn thương chức năng hô hấp của phổi".

Bác sĩ Tông Chí Dũng, khoa truyền nhiễm, bệnh viện West China Hospital, cho biết: "Các bậc cha mẹ không nên cho trẻ dưới 7 tuổi mang khẩu trang N95, bởi khẩu trang N95 có thể gây cản trở hô hấp khiến trẻ nhỏ ngạt thở".

Bác sĩ Hà Hạo, khoa truyền nhiễm, bệnh viện The First Affiliated Hospital of Guangzhou University of TCM, cho biết: "Chúng tôi khuyến nghị không nên cho học sinh mang khẩu trang khi tập thể dục, bởi điều này có thể khiến các em thiếu dưỡng khí trong lúc tập luyện cường độ cao. Học sinh tập thể dục nên vận động ở nơi thoáng khí, không mang khẩu trang, duy trì khoảng cách an toàn với bạn học".

Giáo sư Cận Hướng Dục, giảng dạy tại trường đại học College of Textile, Donghua University cho biết: "Khẩu trang N95 có tính kháng khuẩn cao nhưng không thoáng khí, đối với trẻ nhỏ không phải là lựa chọn tốt nhất".

Theo QQ