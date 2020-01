Trung Quốc kêu gọi người dân hoãn đám cưới trong thời điểm virus corona bùng phát mạnh mẽ

Theo tờ China Daily đưa tin ngày 31/1, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng virus corona mới gây nên, Bộ Dân chính Trung Quốc đã khuyến nghị người dân đơn giản hóa các buổi tang lễ và hủy bỏ đám cưới để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Đặc biệt, theo quan niệm của người Trung Quốc, ngày 2/2 năm nay được xem là ngày "ngàn năm có một" với dãy số đẹp 20200202 (năm-tháng-ngày), Bộ Dân chính Trung Quốc cũng khuyên cơ quan đăng ký kết hôn tại các địa phương huỷ sự kiện đăng ký kết hôn cho các cặp đôi vào ngày này.

Ngoài ra, các trung tâm tư vấn hôn nhân cũng được khuyến khích tạm ngừng dịch vụ, đồng thời kêu người dân không tổ chức tiệc cưới trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ như hiện tại.

Cục Dân chính Bắc Kinh mới đây cũng cho biết họ sẽ hủy kế hoạch tổ chức đăng ký kết hôn cho các cặp đôi tvào ngày đẹp 2/2 để hưởng ứng cuộc chiến chống chủng virus corona mới và cũng tránh cảnh tụ tập đông người khiến dịch bệnh dễ lây lan hơn.

Có thể nói dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus corona mới bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Theo thông báo mới nhất được đưa ra cách đây từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, virus corona đã chính thức được tuyên bố là trường hợp khẩn cấp toàn cầu vì dịch bệnh do virus gây nên vẫn đang tiếp tục lan ra bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc WHO đưa ra thông báo tại cuộc họp báo ở Geneva, Thuỵ Sĩ:

"Trong vài tuần qua, chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của một mầm bệnh chưa được biết đến trước đó và nó đã phát triển thành một ổ dịch với mức độ bùng phát chưa từng thấy. Sau khi trở về từ Bắc Kinh, tôi đã chứng kiến nỗ lực của chính phủ Trung Quốc với những biện pháp ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh... Chúng ta sẽ còn phải thấy nhiều trường hợp (nhiễm bệnh) bên ngoài Trung Quốc hơn hiện tại, và thậm chí là cả cái chết nếu không có những nỗ lực mà đất nước này đã bỏ ra để bảo vệ chính người dân của họ và cả người dân trên thế giới. Hiện có 98 trường hợp ở 18 quốc gia ngoài Trung Quốc, trong đó có 8 trường hợp lây truyền từ người sang người ở 4 quốc gia: Đức, Nhật Bản, Việt Nam và Hoa Kỳ. Dù cho đến nay chúng tôi chưa thấy bất kỳ trường hợp tử vong nào bên ngoài Trung Quốc, và mặc dù những con số này (người nhiễm bệnh) vẫn còn tương đối nhỏ so với số trường hợp tại Trung Quốc, nhưng tất cả chúng ta phải cùng nhau hành động để hạn chế sự lây lan hơn nữa. Phần lớn các trường hợp bên ngoài Trung Quốc có lịch sử du lịch đến Vũ Hán, hoặc liên quan với một người có lịch sử du lịch đến Vũ Hán. Chúng tôi không biết loại virus này có thể gây ra thiệt hại như thế nào nếu lây lan ở một quốc gia có hệ thống y tế yếu hơn. Vì vậy, chúng ta phải hành động ngay lúc này để giúp các nước chuẩn bị trước cho khả năng đó. Vì tất cả những lý do ở trên, tôi tuyên bố virus corona là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và sự bùng phát của dịch bệnh vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu trên toàn cầu".

(Theo China Daily)