Trung Quốc: 14 chú voi rủ nhau đột nhập vườn ngô tìm thức ăn còn "nhậu" hết 30 lít rượu của dân rồi lăn ra đánh một giấc ngon lành viên mãn

Mỗi lần đọc một câu chuyện về kẻ trộm đi trộm đồ mà vì mải ăn, mải uống tới mức bị bắt quả tang bạn có cảm giác gì? Vừa buồn cười, vừa khó tin đúng không? Nhưng cuộc sống mà, những câu chuyện thật như đùa vẫn luôn xảy ra.

Mới đây, lại thêm một câu chuyện tương tự về những "kẻ trộm to xác" đầy hài hước khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, bắt nguồn từ bức ảnh 2 chú voi đang nằm ngủ giữa vườn trà xanh mát, thanh bình được nhiều người yêu thích bởi quá đáng yêu. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau thì không hề đơn giản, ai nấy phải cười lăn cười bò khi biết sự thật.

Ăn no, rượu say rồi lại có vườn trà để thưởng ngoạn, đàn voi này thật biết hưởng thụ quá đi!

Chuyện là thế này, đàn voi gồm 14 con lớn nhỏ đã đột nhập vào một vườn ngô ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để tìm thức ăn. Nhưng chúng đúng là có số hưởng khi không chỉ tìm thấy thức ăn mà còn "trúng đậm", vớ được 30 lít rượu ngô. Đàn voi miệt mài nốc sạch số rượu, rồi đủng đỉnh tản bộ tới đồi trà bên cạnh.

Nhưng tửu lượng vốn đã không cao, lại uống không biết lượng sức mình, lúc này các chú voi bắt đầu ngà ngà say. Và đỉnh điểm, 2 chú đã gục ngay tại chỗ, say sưa ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa. Khoảnh khắc này đã được ghi lại và thu hút rất nhiều tương tác trên mạng xã hội.

Cơm no, rượu say rồi được ngủ đã đời là "số dzach" nha!

Bài đăng này đã gây "gây bão" trên MXH, ai nấy không khỏi thích thú vì sự đáng yêu của loài vật to lớn này. "Vào vườn ngô uống rượu say, sau vào vườn trà để thưởng trà đỡ say. Nhưng chưa kịp thưởng thì đã lăn quay mất tiêu rồi", "Trông thì to xác vậy thôi chứ tâm hồn vẫn chỉ là những đứa trẻ thơ", "Chưa đọc câu chuyện lại tưởng chú voi này bị hại, nào ngờ rượu say ra nông nỗi này", "Thật không nhịn được cười"..., dân mạng thích thú nêu ý kiến.

Ảnh: Fanpage Weibo Việt Nam