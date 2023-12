Trung Quân Idol: Ngày bé suýt bị mẹ "đánh đòn" vì trẻ con mà hát nhạc tình yêu

Tối ngày 17/12, khán giả tại Vịnh Hà Long đã chào đón sự xuất hiện của giọng ca “Trót yêu” - Trung Quân Idol, một trong những vocalist trẻ có năng lực thuộc hàng top showbiz Việt. Nam ca sĩ đã sưởi ấm trái tim khán giả trong ngày đông lạnh bởi giọng hát ấm áp cùng loạt hit quen thuộc của mình.



Xuất hiện trên vịnh Hạ Long khi thời tiết khá lạnh, thế nhưng hơn 500 khán giả đã có những phút giây “cực cháy" với Bướm mặt trăng cùng 15 ca khúc mà anh thể hiện. Là ca sĩ khách mời cuối cùng của chuỗi hành trình “Love in the Bay” by Ambassador Cruise 2023, Trung Quân Idol là cái tên gây ấn tượng với sự nghiệp âm nhạc đầy triển vọng. Mới đây, concert 1589 tại Bắc - Nam đánh dấu 15 năm sự nghiệp của anh cũng đã đưa tên tuổi của Trung Quân lên một tầm cao mới.



Góp phần làm nên thành công của những bản hit không thể không kể đến chất giọng nam cao bay bổng nhưng cũng đầy nội lực của Trung Quân Idol tại minishow Và ngày nào đó anh trót yêu. Liên tục khoe giọng với những bài hát như: Chiều nay có cơn mưa, Gọi mưa, Mưa tháng sáu, Trót yêu, Tự tình 2… không khó hiểu vì sao Trung Quân luôn là cái tên nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ phía khán giả tới như vậy. Quyết tâm tổ chức một mini “Live Concert 1598” trên Du thuyền Ambassador, nam ca sĩ đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.



Từ những tình khúc ballad nhẹ nhàng như đến những bản nhạc sôi động đã khiến khán giả phải ồ lên bởi khả năng hát live “như nuốt đĩa” của Bướm mặt trăng dù, khi thì tinh tế như chơi đùa cùng nốt nhạc, khi thì như những cơn sóng trào dồn dập. Trung Quân Idol hài hước tâm sự rằng, hồi bé anh suýt bị mẹ cho “bạt tai" chỉ vì - con nít mà sao lại hát nhạc tình yêu khiến mọi người cười ồ lên.

Cũng trong đêm nhạc này, Trung Quân đã có những chia sẻ đầy hài hước. Giọng ca “Trót yêu” nói rằng, dành nhiều thời gian cũng như công sức để tổ chức thành công 2 đêm concert 1589 tại TP HCM và Hà Nội, có những lúc sau concert cảm giác rất mệt và “không muốn hát". Thế nhưng vì tình yêu khán giả, hôm nay anh xuất hiện tại đây và gửi tặng thêm khán giả những món quà nếu như có ai không tham gia 1589 được.

Mặc dù đang bị ốm, sức khoẻ không ổn định thế nhưng những ca khúc không thể làm khó Trung Quân.

Kết lại đêm nhạc, Trung Quân Idol đã chiều lòng người hâm mộ khi nán lại để chụp những bức hình cùng fan trước khi ra về. Sự xuất hiện của nam ca sĩ trong đêm nhạc “Love in the Bay” cuối cùng của năm 2023 đã đặt một dấu kết lại hành trình đáng nhớ, hứa hẹn cho một năm mới sang trang đầy bùng nổ của sân khấu âm nhạc nhạc này.