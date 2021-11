Trứng gà so thả đồi "tối ngủ trên cây", bé bằng ngón chân cái nhưng giá cao hơn trứng thường, khách vẫn tranh nhau mua về ăn thử

Gia đình anh Thanh ở Sơn La, Hòa nuôi rất nhiều gà thả đồi vừa cung cấp gà thịt vừa cung cấp trứng xuống xuôi bán cho khách. Đặc biệt trứng gà so của nhà anh là mặt hàng luôn được khách đặt mua nhiều nhất.



Anh Thanh kể: "Ngoài gà thịt, nhà mình còn nuôi gần 300 con gà mái đẻ lấy trứng bán. Cứ từng lứa gối nhau trung bình mỗi ngày mình thu được 200 quả, trong đó thi thoảng lại có vài chục trứng gà con so".

Anh Thanh cho biết, trứng gà con so là trứng của con gà mái lần đầu tiên đẻ. Thường kích cỡ trứng gà so nhỏ bằng 2/3, thậm chí có những quả chỉ bằng 1 nửa quả trứng gà thường, tương đương với ngón chân cái.

Trứng gà so thả đồi chỉ nhỏ bằng 1/3 hoặc 1/2 so với trứng gà thường (Ảnh Internet)

Đặc biệt gà nhà anh toàn bộ thả đồi, ban ngày cả đàn chạy lên đồi cây nhặt cỏ, bới sâu nhặt côn trùng, cộng với anh rắc ngô cho ăn thêm, hoàn toàn không ăn cám tăng trọng. Buổi tối có con về chuồng, có con ngủ quên trên cành cây. Vì gà được chăn thả tự nhiên, ăn rau cỏ, run dế nên chất lượng trứng vô cùng thơm ngon có điều kích cỡ trứng của gà thả đồi sẽ nhỏ hơn khá nhiều trứng nuôi trang trại, ăn cám tăng trọng.

Song người đàn ông này cho hay, tuy trứng gà con so thả đồi quả nhỏ bằng nửa trứng gà thường nhưng giá vẫn bằng thậm chí có thời gian còn cao hơn giá trứng gà thường mà không có hàng để bán. Nếu giá trứng gà chạy đồi nhà anh bán buôn giá 30.000 tới 35.000 đồng/chục quả tùy từng thời điểm thì trứng con so có thời kỳ buôn lái chấp nhận mua giá 40.000 đồng/chục quả, anh cũng không có trứng bán.

Tuy kích cỡ nhỏ nhưng trứng gà so thả đồi luôn có giá cao hơn giá trứng gà thường (Ảnh Internet)

"Tuy trứng gà con so đắt nhưng nhiều người cho rằng trứng gà con so chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn trứng gà thường vì lần đầu gà mái đẻ, trứng sẽ tập trung nhiều dưỡng chất, khoáng chất từ gà mẹ sang trứng. Vậy nên dù giá đắt khách vẫn thích mua trứng gà so. Thêm nữa, trứng gà so thả đồi vị lại thơm ngon, lòng đỏ nhiều nên khách bảo 'đắt sắt ra miếng'…", anh Thanh kể.

Cùng bán trứng gà con so thả đồi, chị Khánh ở Thanh Trì, Hà Nội kể: "Trứng gà so thì có nhiều nhưng trứng gà so thả đồi hay còn gọi là trứng so gà ngủ trên cây không phải lúc nào cũng có hàng. Mặc dù mình mắc nối nhiều đầu mối nhưng một tháng cũng chỉ có 2, 3 lần có trứng bán. Giá trứng gà so thả đồi dao động từ 35.000 tới 40.000 đồng/chục quả".

Trứng gà so thả đồi vị lại thơm ngon, lòng đỏ nhiều (Ảnh Internet)

Chị Khánh kể, vì trứng gà thả đồi với trứng gà ta nuôi trang trại rất giống nhau nên khách sẽ khó nhận ra ở mã ngoài mà phải mua về ăn rồi mới phân biệt được. Trứng gà thả đồi ăn rau cỏ, giun dế với ngô nên lòng đỏ rất to, bở tơi, thơm phức. Còn trứng gà thường nuôi cám dù là trứng con so ăn vẫn có mùi tanh, lòng đỏ vàng nhạt, lòng trắng dày.

Chị Ngân ở Thanh Xuân, Hà Nội thường xuyên mua trứng gà con so thả đồi chia sẻ: "Mình có người quen ở Ninh Bình nên thi thoảng lại nhờ mua vài chục trứng gà so thả đồi. Trứng ăn thơm, lòng đỏ màu vàng ươm lại to. Tuy quả nhỏ, giá cao nhưng mình vẫn thích".

Nhiều người cho rằng trứng gà con so chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn trứng gà thường

Tuy nhiên, nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, thực chất trứng gà so dù là gà thả đồi hay gà nuôi trong vườn, nuôi trang trại thì lượng chất dinh dưỡng cũng chỉ tương đương như trứng gà thường (tức trứng do gà mái đẻ nhiều lần). Trong quả trứng cũng vẫn chứa hàm lượng vitamin A, D, E, B12, B6 cùng các chất khoáng canxi, magie, sắt kẽm chứ hoàn toàn không phải là chứa dưỡng chất vượt trội như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy nhiên do gà thả đồi được chăn thả tự nhiên, ăn rau cỏ nên thịt săn chắc, trứng có phần thơm ngon hơn mà thôi.