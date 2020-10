Trứng chiên ai cũng biết, nhưng làm theo cách này ăn không mê mới lạ!

Trứng là thực phẩm hoàn hảo cho mọi lứa tuổi, đặc biệt với trẻ nhỏ, ăn trứng giúp trẻ phát triển toàn diện về chiều cao, cân nặng và trí tuệ. Đối với người trưởng thành, ăn trứng thường xuyên giúp giảm nguy cơ đau tim, tăng khả năng miễn dịch, giảm rụng tóc và nếp nhăn, giúp giảm cân hiệu quả.

Rong biển đối với chúng ta không còn xa lạ gì, đây là loại thực phẩm nổi tiếng giàu dưỡng chất. Rong biển khô có hàm lượng vitamin A gấp 3 lần so với củ cà rốt, lượng canxi cao gấp 3 lần so với sữa bò, còn vitamin B thì cao gấp 4 lần so với trứng gà. Ăn rong biển giúp tiêu độc, loại bỏ các cặn bã trong cơ thể ra ngoài môi trường, đồng thời điều tiết lưu thông máu. Rong biển cũng có tác dụng xóa mờ nếp nhăn, chống lão hóa da, nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh…