Trung bình cứ 3 phút lại có 1 ca tử vong vì đột quỵ: Cùng xem Livestream NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIỜ VÀNG ĐỘT QUỴ để cứu bản thân

Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não, là một bệnh lý nguy hiểm khiến do mạch máu bị tắc nghẽn (nhồi máu) hoặc bị vỡ (chảy máu) khiến cho một phần não bị tổn thương hoặc chết đi. Đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng đầu thế giới, với trung bình cứ 3 phút lại có 1 ca tử vong.



Đáng nói hơn, đối tượng dễ bị đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa và nó không còn là bệnh hiếm gặp nữa.

Chương trình Livestream "Chuyện khó có bác sĩ" về chủ đề: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIỜ VÀNG ĐỘT QUỴ dưới đây với sự tham gia của PGS.TS.BS HOÀNG BÙI HẢI, Phó giám đốc viện điều trị người bệnh COVID, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện ĐHY Hà Nội, sẽ giúp bạn có những kiến thức chuẩn nhất về căn bệnh nguy hiểm này.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đột quỵ là nguyên nhân chính dẫn tới tử vong ở Việt Nam (21,7%) với khoảng 200,000 trường hợp mỗi năm. Đặc biệt người có mắc các rối loạn về nhịp tim ví dụ như rung nhĩ hay tăng huyết áp sẽ có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 5 lần so với người bình thường. Do đó, việc nhận biết và phòng ngừa đột quỵ góp phần không nhỏ trong việc làm giảm tỷ lệ tử vong cũng như các biến chứng do đột quỵ gây ra.

Trước đây, hầu hết chúng ta vẫn cho rằng đột quỵ là bệnh của người cao tuổi, người từ tuổi trung niên trở lên chứ người trẻ ít có nguy cơ. Hay là, chỉ người thừa cân, béo phì mới dễ bị đột quỵ; Cơn đột quỵ thường không có dấu hiệu báo trước; Người gầy thì ít có nguy cơ bị đột quỵ... Chính từ những hiểu lầm này mà không ít người có tâm lý chủ quan, cho rằng mình nằm ngoài đối tượng nguy cơ, từ đó dẫn đến lơ là chuyện phòng bệnh.

Thực tế, bệnh đột quỵ có thể xảy ra với bất kì, một số người có nguy cơ cao hơn người khác do các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, thói quen ăn uống, lối sống sinh hoạt... Mỗi năm có khoảng 16 triệu ca đột quỵ và khoảng 6 triệu trường hợp tử vong trên toàn cầu. Hơn 80% số ca đột quỵ xảy ra ở các nước kém phát triển.

Bệnh đột quỵ chỉ diễn ra trong tích tắc, đòi hỏi phải chẩn đoán nhanh và chính xác. Chỉ khi bác sĩ cấp cứu kịp thời và có những quyết định đúng đắn thì mới cứu sống được người bệnh, giúp hồi phục sức khỏe và giảm nguy cơ tàn phế. Chúng ta chỉ có thể phòng ngừa đột quỵ tốt khi thực sự hiểu đúng về nó.