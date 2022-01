Trùm phản diện trên màn ảnh Việt: Ngoài đời suýt trở thành công an, năng lực học tập thuộc top "không phải dạng vừa" đâu

Nhắc đến các vai phản diện trên màn ảnh Việt thì cái tên Quốc Quân không thể nào thiếu. Ngoại hình có phần hơi giang hồ khiến nam diễn viên thường xuyên vào những dạng vai như: kẻ tiểu nhân, nịnh bợ, chọc gậy bánh xe nơi công sở, hay thời gian trước là vai Lân "Sứa" máu lạnh, tàn nhẫn trong bộ phim "Người phán xử" đình đám.

Bản thân nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi đã đóng hàng trăm vai đầu trộm đuôi cướp, không thống kê hết được, từ buôn ma túy, cướp của, giết người đến bảo kê,… Đóng nhiều đến mức mình phải luôn chủ động quan sát và tìm hiểu sẵn về giới giang hồ, để bất kể khi nào có vai là mang ra diễn xuất được ngay".

Trên phim ghê gớm, bặm trợn là vậy nhưng mấy ai biết, ngoài đời Quốc Quân từng suýt trở thành công an và có năng lực học tập "không phải dạng vừa".

Từng đỗ thi đỗ trường an ninh top đầu cả nước trước khi đỗ thi trường điện ảnh

Nam diễn viên Quốc Quân sinh năm 1970. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi đỗ vào trường Học viện An ninh Nhân dân. Đây là trường an ninh top đầu cả nước, chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn đầu vào cực gắt. Vậy nên học sinh thi đỗ đều là những em có thành tích học tập thật sự xuất sắc. Tuy nhiên học trường An ninh được vỏn vẹn 2 năm thì Quốc Quân bỏ dở vì quá yêu thích nghệ thuật, công việc diễn xuất.

Sau đó, nam diễn viên đã thi đỗ trường Sân khấu - Điện ảnh. Đây là một trong những đại học lâu đời ở Việt Nam, chịu trách nhiệm trong việc đào tạo và bồi dưỡng những học viên có năng khiếu trong các lĩnh vực như: Sáng tác (nhạc, văn học), Biểu diễn, Nghiên cứu, Lý luận - Phê bình, Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ của các ngành nghệ thuật Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình.

Vai diễn chàng rể hà tiện của Quốc Quân trong một tiểu phẩm hài từng khiến khán giả cười vỡ bụng.

Năm 1991, Quốc Quân tốt nghiệp và về công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. Song nghề không đủ sống, 1 năm sau anh bỏ nghề đi làm tiếp viên hàng không. Điều này từng khiến nhiều người bất ngờ, ngạc nhiên không tin vì nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài bụi bặm, "giang hồ" còn nghề tiếp viên hàng không lại đòi hỏi ngoại hình cao.

Tuy nhiên Quốc Quân cũng không gắn bó với nghề tiếp viên hàng không lâu và chuyển sang làm cho hãng dầu khí Total của Pháp. Thu nhập tốt, nhưng với bản tính thích sự phóng khoáng, thẳng thắn nên môi trường công sở cũng không níu chân anh được lâu. 5 năm làm trong ngành dầu khí, Quốc Quân lại bỏ và gắn bó với nghiệp diễn đến nay.

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, khi được hỏi có tiếc nuối không khi bỏ trường An ninh để sang trường Sân khấu, rồi lại bỏ ngang công việc tiếp viên hàng không, công việc ở hãng dầu khí, Quốc Quân từng chia sẻ: "Nếu vậy thì có tiếc nuối cả đời. Để đạt được đích hoàn hảo rất khó, quan trọng là mình phải biết bằng lòng với những gì mình có".