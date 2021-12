Trùm ma túy lấy 6 chồng và liên tục sinh con để né thi hành án

Ngày 9/12, Công an Lâm Đồng tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán ma túy do Nguyễn Thị Kim Anh (tự Tít, 32 tuổi, trú xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) cầm đầu.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Lâm Đồng xác định đường dây này có ít nhất 10 đối tượng. Đến nay, 7 đối tượng đã bị bắt giữ, một số đối tượng khác hoạt động ngoài tỉnh đang bị truy bắt.

Đa số các đối tượng đều có tiền án, tiền sự, trong đó Kim Anh có 3-4 tiền án, Hồ Minh Định (đàn em thân tín của bà trùm) 3 tiền án, Phạm Văn Tịnh 1 tiền án…, đều về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và buôn bán ma túy.

Nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy vào Lâm Đồng và các địa bàn khác, kiếm tiền từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng. Số tiền kiếm được chúng chia nhau tiêu xài và mua ma túy để sử dụng.

Khi bị bắt, bà trùm tỏ ra lì lợm, khai báo nhỏ giọt, giở nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Kim Anh từng bị tuyên nhiều bản án vì tham gia các vụ cướp tài sản, trộm cắp tài sản, trong đó có vụ đối tượng cùng anh trai ruột trộm két sắt chiếm đoạt 1 tỷ đồng của một quỹ tín dụng trên địa bàn huyện Di Linh (Lâm Đồng) năm 2015.

Sau những lần gây án, bà trùm liền bỏ trốn nhưng không thoát; bị TAND các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk tuyên tổng cộng 30 năm tù giam. Tuy nhiên, Kim Anh luôn được tại ngoại, hoãn chấp hành bản án phạt tù vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Lợi dụng chính sách khoan hồng nói trên của pháp luật, Kim Anh liên tục sinh con để trốn tránh việc chấp hành án. Đến nay, bà trùm có 6 đứa con với 6 người đàn ông. Thông thường, cứ sinh con được khoảng 2-3 tháng, Kim Anh lại gây án.

Lợi nhuận từ những vụ “mần ăn” trái pháp luật, Kim Anh tậu được căn biệt thự hoành tráng, kín cổng cao tường ở thôn Đa Gu Ri.

Căn biệt thự của Kim Anh

Gần đây nhất (tháng 10/2020), khi đứa con thứ 5 được gần 3 tuổi, đối tượng bất ngờ nộp đơn đến TAND tỉnh Bình Thuận xin hoãn chấp hành án phạt tù vì đang nuôi con nhỏ 2 tháng tuổi. Cơ quan chức năng tiến hành xác minh với kết quả đúng như lời khai của đối tượng. TAND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm hoãn thi hành án đối với bị cáo.

Như Tiền Phong đã đưa tin, PC04 Công an Lâm Đồng vừa phối hợp với công an nhiều huyện, thành phố trong tỉnh và Công an Bình Thuận lập chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy do Kim Anh cầm đầu; bắt 7 đối tượng; thu giữ tang vật gồm 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc. Đây là số ma túy lớn nhất phát hiện trong một vụ đánh án ở Lâm Đồng.

Tang vật thu được trong đường dây buôn bán ma túy do Kim Anh cầm đầu

Với vỏ bọc là thương lái mua bán nông sản, Kim Anh tổ chức đường dây buôn bán, phân phối ma túy với nhiều “chân rết”, cư trú ở thị xã La Gi (Bình Thuận); TP Bảo Lộc và các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Công an Lâm Đồng đang điều tra mở rộng chuyên án.