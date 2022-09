Trực tiếp: Bão số 4 giảm cấp vào đất liền, quật đổ la liệt cây xanh, biển hiệu

07:52

PV Lê Hiếu/VOV-Miền Trung: Tại thành phố Huế và các huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn lưu bão cũng khiến nhiều cây xanh ngã đỗ ở các tuyến đường. Sáng nay lực lượng công an, quân đội cử lực lượng về các địa phương đọn dẹp cây cối ngã đỗ, sữa sang lại nhà cửa giúp đân. Đến nay đã có 10 nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái, 1 người bị thương nhẹ. Hiện tỉnh đang thống kê thiệt hại ban đầu.









07:38





Cây xanh bị quật đổ tại Quảng Nam sáng nay

07:36

PV Lê Hiếu tại Thừa Thiên Huế: Tại cuộc họp Ban chỉ đạo tiền phương sáng nay, sau khi nghe các địa phương báo cáo sơ bộ về tỉnh hình thiệt hại do bão số 4 gây ra, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đề nghị các địa phương, trước hết, chúng ta phải khẩn trương, rà soát các điểm có bị thiệt hại, các khu dân cư có thể bị tốc mái, rồi một số khu vực ảnh hưởng và hầu hết các địa phương thì ít nhiều đều có. Các địa phương cho rà soát, rồi xuống để hỗ trợ cho bà con, dựng lại nhà cửa các khu vực này. Các địa điểm cây cối bị gãy đổ, ảnh hưởng tới giao thông thì các địa phương cũng có các bộ phận trực chiến rồi, thì khẩn trương xuống khắc phục, dọn dẹp để bão đảm cho lưu thông cho tốt.

Trong sáng nay, Phó Thủ tướng cũng đi thăm bà con trú bão tại trường THCS Thuận An, thành phố Huế, kiểm khu vực sạt lở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.









07:32





Đường 30/4, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sáng nay khoảng 20 cây xanh ngã đổ

07:24



Theo PV Thành Long tại miền Trung, thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung, bão số 4 làm mất điện các phụ tải ở tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế khiến hơn 1,2 triệu khách hàng mất điện. Đến 6 giờ sáng nay, ngành điện đã khôi phục và cấp điện trở lại cho gần 150.000 khách hàng. Hiện hoàn lưu bão vẫn còn mưa gió nên chưa thể tiếp cận khôi phục lưới điện ngay được.





07:19

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa thăm bà con trú bão ở Trường THCS Thuận An (TP Huế).

07:13

PV Đình Thiệu tại Quảng Nam: Đường từ phố Cổ Hội An về biển Cửa Đại, thành phố Hội An cây xanh ngã la liệt. Nhiều cây cổ thụ ngã xuống chắn ngang đường, phương tiện không thể qua lại. Các lực lượng tập trung khắc phục.













07:09

PV Vinh Thông tại Quảng Ngãi thông tin: Tại Quảng Ngãi, sáng nay trời âm u, mưa nhỏ vài nơi, khu vực ven biển còn có gió, sóng lớn. Tại huyện đảo Lý Sơn rạng sáng nay gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 biển động dữ dội. Nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo bị ngã đổ.

Tại các địa phương cánh bắc tỉnh Quảng Ngãi do ảnh hưởng của gió bão nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh ngã đổ… Hiện các địa phương đang thống kê thiệt hại. Từ 23 giờ 30 phút ngày 27/9 đến sáng 28/9, do ảnh hưởng của bão số 4, toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng hơn 50% khách hàng bị mất điện. 2 huyện là Lý Sơn và Trà Bồng bị mất điện hoàn toàn vì gió lớn, mất an toàn lưới điện, nên ngành điện phải dừng cấp điện để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Trong sáng nay, Điện lực Quảng Ngãi sẽ kiểm tra, chỉ đạo kiểm đếm, xác định nguyên nhân để áp dụng giải pháp khắc phục phù hợp. Theo đó, sẽ ưu tiên khôi phục những phụ tải quan trọng trước như bệnh viện, trụ sở các cơ quan công an, quân đội, các khu vực trung tâm. Từ sáng sớm nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra, phát quang, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ ven đường để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại sau bão.









07:01





Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu 3 đặc điểm nguy hiểm của bão số 4

VOV.VN - Tại Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 ở điểm cầu Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp cùng đại diện các bộ ngành liên quan.

07:00

07:00

PV Lê Hiếu tại Thừa Thiên Huế đưa tin, tại đây gió giật cấp 8 ở các xã ven biển, khiến nhiều cây xanh ngã đỗ. Đến nay đã có 10 nhà ở tỉnh bị tốc mái, 1 người bị thương nhẹ. Hiện tỉnh đang thống kê thiệt hại ban đầu.









06:57

Tại tỉnh Quảng Nam, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối ngả đổ hàng loạt trên các tuyến đường, nhiều khu vực bị mất điện vẫn chưa thể khắc phục.









06:46













Đường phố Hội An là liệt cây xanh ngã đổ, mái tôn, bảng hiệu quảng cáo bị gió bão quật hất tung xuống đường

06:44

Phóng viên Long Phi tại Quảng Nam thông tin: Mưa lớn kéo dài hai ngày qua tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam khiến mực nước các sông, suối dâng cao. Sáng nay 28/9, lũ từ đầu nguồn bắt đầu đổ về kèm theo nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Người dân khu vực nguy hiểm đã và đang được di dời đến nay an toàn.





06:42

Xác định đây là cơn bão rất lớn, nên công tác chuẩn bị công phu bài bản

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, "chúng ta đã xác định đây là cơn bão rất lớn, nên công tác chuẩn bị rất công phu bài bản. Rất mừng là tới thời điểm hiện nay bão đã suy giảm, thiệt hại ít. Chúc mừng các địa phương đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hạn chế được thiệt hại do bão. Bây giờ, trước hết phải khẩn trương rà soát các điểm có bị thiệt hại. các khu dân cư bị tốc mái, nhà bị tốc mái. Một số khu vực ảnh hưởng. Hỗ trợ cho bà con để dựng lại khu vực này. Các khu vực cây cối bị đổ, ảnh hưởng đến giao thông, phải có bộ phận trực chiến khẩn trương khắc phục, dựng cây hoặc cắt tỉa cành, tránh ùn tắc giao thông. Sau khi kết thúc bão, tập hợp nhanh, kiểm tra các khu vực bị thiệt hại. Tổng hợp số liệu thiệt hại về người, về vật chất để báo cáo".

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương hết sức chú trọng tinh thần không được chủ quan. Kinh nghiệm là đã trả giá qua một số cơn bão. Sau cơn bão gây ra thiệt hại còn lớn hơn so với bão diễn ra. Việc cho đi học lại phải khẩn trương nhưng phải căn cứ vào tình hình đường sá, tình hình hồ đập, cầu cống đảm bảo an toàn. Trời yên biển lặng hẳn cho học sinh đi học, tránh tình trạng sớm 1 ngày mà ảnh hưởng tính mạng người dân.

Các địa phương tiếp tục theo dõi bám sát các thông tin do trung tâm khí tượng thủy văn cung cấp để có ứng phó. Phó Thủ tướng nêu rõ, hiện bão vẫn đang đổ bộ, các địa phương không được ngừng không được nghỉ trong lúc này, tiếp tục quản lý chặt.

06:40

06:39

PV Long Phi tại tỉnh Quảng Nam: Sáng nay (28/9), UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản cho phép người dân và các phương tiện tham gia lưu thông được hoạt động bình thường từ 6h00 ngày 28/9/2022. Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải và các địa phương bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người dân và phương tiện đi qua các vị trí bị ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở đất; hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông theo tình hình thực tế của mưa, lũ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

06:32

Bão đã giảm cấp nhưng vẫn là cơn bão mạnh

PV Thanh Hà tại Đà Nẵng: Thông tin tại cuộc họp ban chỉ đạo tiền phương diễn ra từ 5h30-6h30 phút sáng nay cho biết, khu vực Miền Trung và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, có nơi trên 200mm, dự báo cả đợt sẽ có lượng mưa khoảng 400mm, cá biệt có nơi lên 400mm. Hiện tại, các tỉnh, thành phố chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Riêng tại thành phố Đà Nẵng, công tác rà soát, di dân tại âu thuyền Thọ Quang: Đến 1 giờ sáng nay, còn khoảng 60 người vẫn đang ở dưới thuyền để nổ máy chống đắm tàu. Thành phố đã tuyên truyền vận động nhưng số người này không rời tàu lên bờ tránh bão. Khi bão đổ bộ, gió lớn Biên phòng không tiếp cận được. Thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị phương án cứu hộ khi cần.

Tại Đà Nẵng, 3340 trạm biến áp bị mất điện ảnh hưởng 250.000 khách hàng, 3 nhà dân bị tốc mái, 02 phao bù bị trôi dạt trong Âu thuyền Thọ Quang, 75 cây xanh và một số biển hiệu quảng cáo ngã đổ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao tinh thần chủ động của các bộ ngành địa phương trong công tác ứng phó với bão số 4. Mặc dù bão đã giảm cấp nhưng vẫn là cơn bão mạnh, hiện gió mạnh cấp 10, cấp 11 nên thiệt hại của người dân sẽ giảm đáng kể Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các tỉnh thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định yêu cầu các địa phương tiếp tục không chủ quan ứng phó với bão số 4.





06:29









Gió bão đã quật ngã một cây cổ thụ lớn sau lưng trụ Sở UBND thành phố Hội An

06:14

PV Đình Thiệu tại Quảng Nam cho biết, gió bão quần thảo tại thành phố Hộ An, tỉnh Quảng Nam từ tối hôm qua đến sáng nay. Lúc này gió vẫn còn còn rất mạnh. Từ hôm qua, thành phố Hội An đã bị mất điện. Ghi nhận rạng sáng nay, trên đường phố Hội An nhiều cây xanh ngã đổ. Gió bão đã quật ngã một cây cổ thụ lớn sau lưng trụ Sở UBND thành phố Hội An và đè lên bờ tường và gây sập bờ tường Đài Truyền thành thành phố Hội An

06:09

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng lúc 6 giờ sáng nay

06:07

PTT Lê Văn Thành đang chủ trì họp





06:06

PV Thanh Hà tại Đà Nẵng: Bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng nay (28/9), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo tiền phương tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Trưởng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai chủ trì phía điểm cầu Đà Nẵng. Lúc này cuộc họp vẫn đang diễn ra.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 cho biết, cấp gió thực đo tại một số trạm ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lúc mạnh nhất khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng nay có gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được số lượng cụ thể) và gãy đổ một số cây xanh.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị gió cấp 7, giật cấp 9. Huyện đảo Cồn Cỏ đã mở 2 hầm trú ẩn cho 400 cán bộ chiến sĩ và ngư dân vào hầm trú bão đảm bảo an toàn.

Nhận định tại cuộc họp cho biết, hiện vẫn còn gió mạnh cấp 9, cấp 10, gió mạnh sẽ duy trì cho đến 9-10 giờ sáng nay. Mặc dù tâm bão trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng nhưng hoàn lưu bão vẫn còn mạnh đến 12 giờ trưa nay mới kết thúc. Vì vậy, người dân vẫn chưa nên ra đường lúc này, đồng thời tiếp tục cấm biển cho đến trưa nay.

Nhận định tại cuộc họp khẳng định, miền Trung nước ta rất may mắn bão đã giảm cấp chứ không phải siêu bão như dự báo ban đầu. Đây là cuộc tập dượt rất quan trọng cho mùa mưa bão năm nay.

06:05

PV Thành Long tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông tin, ảnh hưởng bão số 4,trên địa phương này chỉ ghi nhận mưa cả ngày và đêm qua. Lúc 4 giờ sáng ven biển Tam Quan gió cấp 7, cấp 8. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 4.









05:55

Thời điểm này chưa có thống kê chứng thức thiệt hại về người và tài sản do bão số 4 gây ra nhưng vào 2 giờ 30 phút sáng nay, chúng tôi đã nhận được thông tin một số ngôi nhà cấp 4 đã bị gió bão quật ngả đổ. Tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, một phần ngôi nhà cấp 4 đã đổ sập, rất may không có thiệt hại về người khi cả 7 thành viên trong nhà đã kịp sơ tán khi ngôi nhà sắp sâp. Đến thời điểm này, rất nhiều địa phương ở Quảng Nam đã bị mất điện.

05:52

Phóng viên Long Phi tại tỉnh Quảng Nam thông tin, ngay lúc này không khí tại khu vực ven biển của tỉnh Quảng Nam rất tĩnh lặng, chỉ có mưa nhỏ. Tuy nhiên thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ 30 phút sáng, người dân tại đây đã trải qua thời khắc rất lo sợ khi trong đêm tối gió giật liên hồi.

Theo thông tin chúng tôi nhận được thì tại tỉnh Quảng Nam gió mạnh với cường độ có thể vẫn ở cấp 11-12, giật cấp 13-14. Tiếng gió rít trong đêm khuya rất lớn, tiếng tôn bay và cây cối, hạ tầng gãy đổ đã khiến nhiều người phải thức trắng đêm.









05:51

Lúc 2h15 một trạm biến áp 233/6 đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng bị chập cháy.

05:39

Lý Sơn đã có gió bão cấp 12 giật 15 mưa to như trút nước đã có nhiều nhà dân bị tốc mái

05:35

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá các địa phương đã có sự chuẩn bị tốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, kiên quyết không để sót trường hợp người dân ở lại các vùng xung yếu, nguy hiểm và liên tục cập nhật, báo cáo diễn biến của thiên tai. Trong tình hình vừa có mưa, sóng lớn, triều cường dâng trong đêm, nhiệm vụ của các lực lượng phòng chống bão hết sức nặng nề trong việc bảo đảm an toàn cho người dân. Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng tiếp tục tập trung cao độ khi chỉ còn mấy tiếng nữa là bão vào, làm hết sức để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương cần chủ động, khi có tình huống xấu, huy động tối đa thiết bị, vật tư, nhân lực bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, đảm bảo an toàn công trình hồ đập, đê điều…

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp tại Huế

05:33

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành điều hành họp xuyên đêm tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

PV Lê Hiếu/VOV-Miền Trung đưa tin, vào lúc 0 giờ ngày 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, kết nối trực tuyến với điểm cầu 8 tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của bão để nghe báo cáo diễn biễn tình hình và chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 4.

Tại buổi họp, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, bão đã gây gió mạnh ở đảo Lý Sơn cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển ổn định hướng Tây, khoảng 3-6 giờ tới, bão đổ bộ vào bờ. Khi cập bờ, gió bão cấp 11 đến13, giật cấp 15. Gió mạnh nhất tập trung vào Đà Nẵng, Quảng Nam và Nam Thừa Thiên Huế. Bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 28/9, gây lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, trọng tâm thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và Kon Tum.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương dự báo bị ảnh hưởng bởi thiên tai như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị… đã báo cáo, cập nhật thông tin về công tác ứng phó với thiên tai, bảo vệ an toàn cho người dân, đặc biệt ở các vùng xung yếu. Đến thời điểm hiện tại, dù bão có dấu hiệu suy giảm nhưng vẫn còn ở cấp 12-13, giật cấp 15, một số nơi đã có mưa rất to.

05:28

Ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có giật cấp 7; Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9; Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Đắk Tô có gió giật cấp 6; Pleiku có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 04h ngày 28/9 có nơi trên 220mm như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 306.2mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 221.2mm, Đầu mối hồ Việt An (Quảng Nam) 381.6mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 245.4mm,…

Hồi 4 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

20:03

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4, 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định và tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/9. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định rà soát, sẵn sàng sơ tán dân bị ảnh hưởng do bão tổng số hơn 118.000 hộ với hơn 400.000 người; đến 17h chiều nay, đã sơ tán 81.000 hộ với hơn 253.000 người, đạt 71%.





Chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Trị, kết nối trực tuyến với điểm cầu 8 tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, chỉ đạo, rà soát công tác ứng phó với bão số 4 chiều tối 27/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các phương án trong trường hợp đê điều, hồ đập có vấn đề, lực lượng phản ứng khi xảy ra sự cố. Các địa phương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng xuống ngay cơ sở, những nơi vẫn còn tình trạng người ở trên thuyền bè, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc di dời đến nơi an toàn, có các biện pháp cưỡng chế. Tinh thần từ tối nay đến sáng mai, lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh phải trực 100% để nắm bắt tình hình khi bão số 4 đổ bộ, sẵn sàng kết nối trực tuyến với tất cả các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão để nghe chỉ đạo trực tiếp về công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn.