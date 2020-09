Trong vòng 1 tuần, Miền Bắc sẽ đón 2 đợt gió mùa gây mưa trên diện rộng

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ đêm 22/9 đến ngày 24/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông

Từ hôm nay (23/9), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An. Tại các khu vực này sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Bắc Bộ trời chuyển mát.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 24/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật. Từ 23/9, trời chuyển mát.

Ảnh minh họa.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng đưa ra dự báo, sau đợt không khí lạnh tràn xuống đêm 22/9, vào khoảng ngày 26 - 27/9, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới.

Đợt không khí lạnh mới này kết hợp với hội tụ gió ở các mực trên cao nên có thể gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh cho các tỉnh Bắc Bộ.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng nhận định, sang tháng 10/2020 KKL tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất (khoảng 04 - 05 không khí lạnh (KKL)) và kết hợp với các hình thế thời tiết khác như hoạt động của ATNĐ, dải hội tụ nhiệt đới, hoặc nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây ra các đợt mưa lớn dồn dập tại các tỉnh Miền Trung, đặc biệt tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.