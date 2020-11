Trong mọi mối quan hệ, đàn ông có 3 hành vi ngỡ nhỏ nhặt sau đây, phụ nữ thông minh sẽ chọn cách duy nhất

Trong 1 bài viết nào đó trên diễn đàn về tình yêu hôn nhân, có người đã nói rằng: "Em nghĩ một số điều có thể quên, một số điều có thể nhớ, một số điều có thể bằng lòng và một số điều đã thành bất lực. Nhưng anh yêu em, đây chính là tai họa của em". Nghe có vẻ hài hước đến bi đát nhưng những cô nàng trải qua vài mối tình lại đồng quan điểm: Đúng là yêu anh phí cả em ra.

Chúng ta khao khát tình yêu, khao khát sự chân thành và không thay đổi chứ không phải thứ tình cảm vụt qua trong nháy mắt. Đã yêu ai thì còn có thể tiếp tục yêu, cố gắng vì tình yêu ấy 1 cách mãnh liệt. Nhưng đôi khi điều mình muốn hay mong đợi chưa chắc đã phù hợp. Và việc đi hay ở, tiếp tục cam chịu hay đau 1 lần rồi thôi lại là quyền lựa chọn ở mỗi người.

Ảnh minh họa

Đàn ông ban đầu bước vào 1 mối quan hệ có thể chưa đủ sâu sắc nhưng nếu đã nghiêm túc tiến tới, tình cảm phải càng ngày càng được vun đắp. Còn không hãy dứt khoát chứ đừng "bâng khuâng đứng giữa 5 dòng nước".

Hầu hết, đàn ông luôn tìm cách trốn tránh, trì hoãn kể cả muốn chia tay. Yêu mù quáng thì bạn sẽ cho rằng đó là những biến động bình thường, nên thông cảm cho anh ấy. Thế nhưng, trong mối quan hệ giữa nam và nữ, đàn ông có những hành vi như vậy, nếu là phụ nữ thông minh sẽ chọn cách xử lý thông minh.

1. Anh ta bắt đầu tìm cách xa lánh

Khi An không có gì cả, Na đã đến với cuộc sống của anh ta như 1 luồng gió mát. Người đàn ông điển trai như An đón nhận tình cảm của 1 cô gái nhỏ bé. Sau đó, An dần thành công trong công việc, anh cảm thấy Na đen đúa và tầm thường, cô ấy không xứng với anh. Anh ta hiểu cô bạn gái hiền lành và đức độ nhưng vô dụng, nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Vì thế An đã sớm nghĩ đến chuyện chia tay.

Nếu một người đàn ông dành một vị trí trong lòng mình cho cô gái ấy thì bất kể họ có ra sao, anh ta đều trân trọng. Bởi trong tình yêu thực sự không có sai hay đúng, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc là đủ.

Thế nên người ta mới nói, đã yêu thì khuyết điểm cũng thành ưu điểm, không có chuyện ai thua kém hơn ai mà chúng ta cùng vì nhau để thay đổi. Và nếu người đàn ông ấy có biểu hiện so sánh hay lạnh nhạt với bạn, hãy nghĩ ngay đến việc kết thúc. Chủ động chia tay cũng là cách hành xử của 1 cô gái thông minh trong trường hợp này.

2. Anh ta nói không có thời gian

"Không có thời gian" thực sự là một cái cớ nghe vẻ rất hợp lý. Lan chia sẻ, khi cô bị theo đuổi, bạn trai của cô đeo bám cô mỗi ngày. Nhưng sau khi có được tình yêu của cô rồi thì anh ta lại ít có thời gian dành cho Lan. Khi cô gặp khó khăn, bạn trai cũng không sẵn sàng giúp đỡ. Khi cô không muốn yêu nữa, bạn trai lại bắt đầu quan tâm khiến Lan thực sự cảm thấy khó hiểu.

Một người đàn ông không có thời gian để làm điều gì đó cho bạn, về cơ bản không phải do anh ta bận mà là vì trong lòng anh ta không muốn. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn không họ sẽ tìm lý do, "không có thời gian" chính là lý do điển hình nhất.

Ảnh minh họa

Vậy nên phụ nữ đừng ngu ngốc tự lừa bản thân. Hãy đi trước khi bạn bị anh ta chán ngán đến mức muốn "đá" bạn ra khỏi cuộc sống của anh ta.

3. Anh ta không quan tâm đến cảm xúc của bạn nữa

Nếu 1 người đàn ông bất chấp việc bạn có muốn hay không mà bắt bạn làm điều gì đó thì cần xem xét lại con người anh ta. Chỉ đơn giản là muốn bạn xem bộ phim anh ta thích, yêu cầu bạn chờ anh ta chơi mấy ván game hay nhìn rõ bạn giận mà vẫn cố làm theo ý mình.

Khi yêu ai thì việc quan tâm đến cảm xúc của đối phương là điều đương nhiên. Đặc biệt là đàn ông, nếu yêu thực sự, họ sẽ dẹp bỏ cái tôi cao ngạo sang 1 bên để tìm mọi cách làm người phụ nữ của họ được vui.

Khi một người đàn ông không quan tâm đến cảm xúc của bạn và hờ hững dù bạn nói hẳn mong muốn của mình thì chắc chắn 1 điều, anh ta đã muốn chia tay.

Phụ nữ thông minh nên biết lúc nào cần buông bỏ, gặp được đúng người bạn sẽ giá trị chẳng khác nào viên kim cương. Thế nên đừng vì phút yếu lòng mà biến mình thành đá sỏi.