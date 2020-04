Trọng Hiếu cùng loạt nghệ sĩ Việt làm điều cực ý nghĩa dành tặng quê hương nhân ngày Thống nhất đất nước

Sáng ngày 30/4, Trọng Hiếu chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới kết hợp với 11 nghệ sỹ trẻ mang tên Vì chúng ta yêu.

Ra mắt đúng dịp Thống nhất đất nước, Vì chúng ta yêu là món quà mà nam ca sĩ dành tặng cho quê hương của mình.

Được sáng tác trên câu chuyện, cảm xúc của chính Trọng Hiếu, còn MV được quay trong thời điểm những ngày cách ly, Vì chúng ta yêu là món quà giản dị nhưng vẫn rất ý nghĩa và chân thành.

Vì chúng ta yêu - Trọng Hiếu cùng loạt nghệ sĩ Việt

Sinh ra tại Đức, tiếp nhận nền giáo dục của Châu Âu nhưng với Trọng Hiếu “đi là để trở về”. Với tình yêu quê hương, qua Vì chúng ta yêu, Trọng Hiếu muốn truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và kết nối con người để tạo nên sức mạnh lớn lao hơn, tích cực hơn, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn: “Cùng nắm tay nhau làm nên thay đổi lớn hơn nhiều, hy vọng đưa ta tiến lên. We have a dream. We are fighters. Mỗi chúng ta thắp lên mặt trời trong tim”.

Thông điệp tình yêu nhân văn của Trọng Hiếu được tiếp thêm rất nhiều “lửa” bởi sự góp giọng của 11 nghệ sỹ: Jaykii, Hải Nam, Nicky, Ái Phương, Lục Huy, Hoài Sa, Tuimi, Hoàng Tôn, Bích Ngọc BN, Thảo Nari, Thảo Nhi Lê. 12 nghệ sỹ tham gia Vì chúng ta yêu đều đang ở độ tuổi rất trẻ - những ngôi sao đang lên, những trái tim “nóng” và nhiệt thành.

Trọng Hiếu có lẽ là ca sĩ duy nhất trong độ tuổi của mình có thể tập hợp nhiều nghệ sỹ trẻ, cùng truyền thông điệp tích cực tới cộng đồng. Điều đó khiến Vì chúng ta yêu có chất “lửa”, có nhiệt huyết và đam mê của những người trẻ, mong muốn được đóng góp công sức, được sống có ích, truyền cảm hứng cho những người xung quanh và cho cả xã hội. Tình bạn của 12 nghệ sỹ, 12 con người khiến sức mạnh Vì chúng ta yêu có sức lan toả hơn.

Không chỉ bằng âm nhạc, sự đóng góp của nam ca sĩ còn thiết thực hơn khi toàn bộ doanh thu từ audio và video của Vì chúng ta yêu trong năm đầu tiên sẽ được Trọng Hiếu dành tặng cho Quỹ Trò nghèo ở vùng cao.