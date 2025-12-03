Trong bữa cơm gia đình, mẹ chồng tôi nói một câu khiến cả bàn im lặng, còn bố chồng thì đỏ mặt

Tôi mới về làm dâu chưa đầy một tuần, cảm giác mọi thứ vẫn còn lạ lẫm. Bữa tối hôm đó, cả nhà ngồi đầy đủ: bố mẹ chồng, chồng tôi và tôi. Không khí ấm áp nhưng cũng đầy hồi hộp, bởi lần đầu tiên tôi chính thức dự bữa cơm "đầy đủ lực lượng" này.

Món ăn bày ra ngon lành, mùi cơm dẻo hòa với mùi cá kho thơm lừng. Tôi cố gắng ăn nhanh, giữ cử chỉ đúng mực. Chồng tôi thì vừa ăn vừa nói chuyện thoải mái, còn bố chồng nhìn tôi cười hiền, thỉnh thoảng bắt chuyện như muốn dò xét xem tôi có ăn ngon không.

Đột nhiên, mẹ chồng ngẩng lên, giọng nghiêm nhưng pha chút hóm hỉnh: "Con có biết tại sao chồng con vụng về chả biết làm gì không, vì nó giống bố nó đấy".

Cả bàn im phăng phắc. Tôi giật mình, chồng tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống bát cơm. Bố chồng thì nhìn vợ rồi quay sang nhìn tôi, mặt đỏ rực như thể vừa bị vạch trần điều gì. Tôi chưa kịp nói gì, mẹ chồng tiếp tục:

"Nên bây giờ con phải tập dạy nó biết trách nhiệm, 'dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về' hiểu không, không là khổ như mẹ đấy".

Tôi vừa cười vừa thấy ngại hộ 2 người đàn ông tại bàn. Câu nói ấy không hề nặng nề mà như một cú "đánh thức" tinh tế, vừa cảnh báo chồng tôi vừa khiến tôi thấy thú vị vì thái độ thẳng thắn của mẹ chồng. Bà không chỉ nghiêm khắc mà còn biết cách tạo hiệu ứng hài hước khi cả bàn ăn đang tập trung nghe.

Ảnh minh họa

Chồng tôi đỏ mặt, vừa gãi đầu vừa cố nở nụ cười gượng. Bố chồng cũng cười nhỏ, cúi mặt xuống như muốn trốn, nhưng tôi thấy ánh mắt ông lấp lánh sự thích thú pha lẫn bối rối. Thật ra, bố chồng vốn vui tính, nhưng khi vợ lên tiếng kiểu này thì ông đúng là không còn "cửa" để thanh minh.

Tôi nhìn mẹ chồng, thấy bà cười nhẹ, còn lườm yêu bố chồng 1 cái. Bố chồng thì cười to lên phá tan bầu không khí: "Gớm, thế nên bà là lãnh đạo của nhà này, bà làm chồng tôi chứ tôi làm chồng bà được ngày nào". Tôi thầm nghĩ, có lẽ ở chung với bố mẹ chồng cũng không có gì áp lực lắm.

Bữa cơm kết thúc, tôi vẫn nhớ cảnh bố chồng đỏ mặt, chồng cúi đầu, mẹ chồng vừa nghiêm vừa quyền lực nhất nhà. Một kỷ niệm nhỏ thôi nhưng khiến tôi thấy mình thật may mắn khi được hòa nhập vào một gia đình chan hòa tình yêu thương thế này. Mới làm dâu đã được mẹ chồng mở đường, sợ gì mà không "dạy chồng" cho chu đáo.