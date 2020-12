Trong 3 tháng cuối thai kỳ, mẹ bầu cần tránh 4 việc này, bằng không sẽ gây hại cho thai nhi

Sau khi mang thai, người phụ nữ trở nên hết sức cẩn thận về mọi mặt, vì sợ có điều gì bất trắc xảy ra và làm tổn thương đứa con trong bụng. Thậm chí, một số mẹ bầu bắt đầu từ bỏ nhiều thứ mình thích trước đó vì sức khỏe thai nhi, những mẹ bầu năng động cũng trở nên thận trọng hơn. Nhưng dù cẩn thận đến mấy, đôi khi bạn cũng có thể làm tổn thương em bé trong bụng do một số hành động vô ý, đặc biệt là một số cử động nhỏ trong sinh hoạt. Đặc biệt trong tam cá nguyệt thứ 3, mẹ bầu hãy từ bỏ 4 hành động nhỏ này, để bảo vệ thai nhi.



1. Thường xuyên cúi xuống

Bà bầu cần rất cẩn trọng khi cúi xuống (Ảnh minh họa)

Cúi người nhặt đồ là một trong những động tác đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày nhưng đối với bà bầu lại không hề đơn giản. Một số mẹ bầu cho rằng không cần phải "làm quá" việc cúi xuống nhặt đồ, trên thực tế, vào khoảng tháng thứ 5 của thai kỳ, sức nặng của thai nhi sẽ làm tăng áp lực lên cột sống của bà bầu, nếu thường xuyên cúi người lúc này sẽ rất dễ khiến bà bầu bị mỏi lưng, lâu dần khiến cột sống thắt lưng bị tổn thương.

Việc cúi người nhặt đồ cũng sẽ chèn ép vào bụng của bà bầu và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra nếu khom lưng đột ngột thì và ngẩng đầu lên cũng rất dễ khiến mẹ bầu bị hoa mắt, chóng mặt và cũng dễ bị ngã.

Nếu phụ nữ mang thai phải cúi xuống hoặc nhặt một vật gì đó, họ cũng phải nắm vững những điều cần thiết của động tác. Nhớ tìm một nơi có thể chống tay, gập đầu gối trước, chia đều trọng lượng cơ thể lên đầu gối, sau đó từ từ ngồi xổm xuống nhặt đồ. Nhưng đối với những trường hợp này, tốt nhất bạn nên nhờ những người xung quanh giúp đỡ.

2. Kiễng chân lấy đồ từ chỗ cao

Mẹ bầu những tháng cuối không nên kiễn chân (Ảnh minh họa).

Khi không đủ cao, chúng ta sẽ có thói quen kiếng ngón chân để lấy đồ, tuy nhiên điều này rất nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai. Với sự tăng lên của bụng bầu, bụng bà bầu ở trạng thái chúi về phía trước, nhón gót sẽ khiến cơ thể bà bầu mất thăng bằng, rất dễ khiến bà bầu đứng không vững và bị ngã. Vì thế khi muốn lấy gì trên cao thì bà bầu nên đứng lên ghế để lấy hoặc tốt nhất là chờ chồng hoặc người thân lấy giúp.

3. Đứng dậy trực tiếp khi vừa nằm ngủ

Ở tam cá nguyệt thứ 3, do bụng bầu to nên việc đứng dậy của bà bầu sẽ khó khăn hơn. Lúc này, một số thai phụ đứng dậy sẽ nhờ chồng giúp đẩy từ phía sau hoặc kéo phía trước, thực tế hai phương pháp này đều rất sai lầm. Do việc thức dậy trực tiếp từ tư thế nằm ngửa sẽ ảnh hưởng đến cơ eo của bà bầu và gây khó chịu cho thai nhi trong bụng. Vì vậy, tốt nhất bà bầu nên thức dậy bằng cách nằm nghiêng và từ từ đứng dậy nhẹ nhàng.

4. Nhấc vật nặng hay bế trẻ con

Đối với những mẹ sắp sinh hoặc đã từng bị sảy thai thì không nên nhấc, bê vật nặng một cách đột ngột hoặc ôm trẻ con vì vì rất dễ ảnh hưởng tới bụng bầu có thể bị sảy thai hoặc sinh non.

Nếu khi nhấc vật nặng hoặc ôm trẻ con thì phụ nữ mang thai phải ngửa ra sau để giữ thăng bằng tránh gây tổn thương đến vùng lưng và eo nhưng tốt nhất là nên hạn chế làm hoặc tránh làm là tốt nhất.