Trọn bộ khoảnh khắc Minh Hằng rơi nước mắt sau khi nhận lời cầu hôn của bạn trai

Trên trang cá nhân mới đây, Khả Ngân đã chia sẻ "full" khoảnh khắc Minh Hằng rơi nước mắt sau khi nhận lời cầu hôn của bạn trai.

Khả Ngân chia sẻ: "Chuyện bây giờ mới kể. Hôm đấy tui hồi hộp xỉu lên xỉu xuống, vốn dỉ mấy cái vụ bất ngờ thì ai cũng sợ chị tui vì ai cũng biết bà chị tui là Bà Trùm luôn làm người khác bất ngờ nên khó qua mặt được lắm. Rón rén từng li từng tí, sốt ruột theo mọi kế hoạch, cũng mém lồ lộ mà may giữ lại nhịp kịp, thế là cuối cùng cũng thành công.

Thế là qua bao nhiêu cái tết, bao nhiêu cái sinh nhật mà tui luôn cầu mong luôn chúc bà chị tui về Zinh nay đã thành hiện thực. Hôm đấy chị tui đã rơi nước mắt trong hạnh phúc, thế tui cũng khóc lên bờ xuống ruộng luôn tại vui quá trời vui khi chị mình hạnh phúc… Chỉ mong chị yêu Hằng Lê mãi mãi hạnh phúc như thế là em an lòng và vui lắm. À nói thêm tấm hình thứ 2 lúc đó là bà chị tui Say Yes mà tui mừng rụng rúng luôn nên cảm xúc dâng trào, chứ không nói người ta tưởng tui được cầu hôn lại chết dở".

Chia sẻ trên trang cá nhân của Khả Ngân.

Minh Hằng rơi nước mắt sau khi nhận lời cầu hôn.

Trước đó, trên trang cá nhân, Minh Hằng chia sẻ rằng: "Khi em nói 'đồng ý'. Thì tháng 6 không còn của riêng em nữa - là của chúng tôi" kèm dòng hashtag "save the dave". Nhiều người cho rằng, tháng 6 chính là thời điểm Minh Hằng tổ chức đám cưới.

https://kenh14.vn/full-khoanh-khac-minh-hang-bat-khoc-khi-duoc-chong-dai-gia-cau-hon-kha-ngan-xem-xiu-vi-ly-do-gi-20220316185437495.chn?fbclid=IwAR1UjxukJszoE_hLAPmfvq92ua6N6naeYh-bQ6mHFEYBnKlA08BEnAcLprQ