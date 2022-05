Tròn 1 năm ly hôn, tỷ phú Bill Gates chính thức lên tiếng về chuyện ngoại tình, gây ra nỗi đau đớn cho gia đình

Vào hôm 3/5, đúng tròn 1 năm, Bill Gates cùng vợ ra tuyên bố chung thông báo họ quyết định kết thúc cuộc hôn nhân, vị tỷ phú này đã trả lời phỏng vấn với Today để thẳng thắn nói về những chuyện đã qua.

Khi đề cập về cuộc hôn nhân đổ vỡ với bà Melinda Gates, vị tỷ phú cho hay: "Việc ly hôn chắc chắn là một điều đau buồn đối với tôi. Tôi đã mắc sai lầm và tôi nhận trách nhiệm. Tôi đã gây ra rất nhiều tổn thương đau đớn cho gia đình. Đó là một năm khó khăn và tôi cảm thấy vui mừng vì giờ đây chúng tôi đang vượt qua mọi thứ, tiến về phía trước".

Vị tỷ phú 66 tuổi cho biết thêm: "Melinda và tôi vẫn tiếp tục cùng nhau làm việc. Chuyện đã qua thật buồn và bi thương, nhưng chúng tôi đang và sẽ cùng nhau vượt qua".

Tỷ phú Bill Gates trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Khi bị gặng hỏi về chuyện ngoại tình, ông Bill Gates khéo léo trả lời rằng: "Tôi không nghĩ việc đào sâu đi vào chi tiết trong thời điểm này là mang tính xây dựng, nhưng đúng là tôi đã gây ra nỗi đau đớn và cảm thấy bản thân thật tệ vì điều đó".

Được biết, ông Bill Gates thực hiện cuộc phỏng vấn trên nhằm mục đích quảng bá cho cuốn sách mới "How to Prevent the Next Pandemic" (tạm dịch là: "Làm thế nào để ngăn chặn đại dịch tiếp theo") của ông, trong đó vạch ra các bước đi để thế giới có thể tránh được một đại dịch toàn cầu như Covid-19.

Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, bà Melinda Gates lần đầu tiên lên tiếng trên truyền hình nói về cuộc hôn nhân đứt gánh giữa đường. Bà khẳng định đã bị chồng cũ làm tổn thương nhiều lần.

Nữ tỷ phú cũng cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân tan vỡ, trong đó có 2 điểm chính liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và cuộc tình vụng trộm trong quá khứ của chồng bà.

"Trong bất kỳ mối quan hệ nào, một khi niềm tin bị phá vỡ thì rất khó lấy lại", bà Melinda nhấn mạnh.

Tỷ phú Bill Gates và vợ cũ vẫn hợp tác làm việc cùng nhau.

Trong cuộc phỏng vấn trên, bà Melinda khẳng định vẫn sẽ mở cửa trái tim khi tìm được đối tượng phù hợp.

Hiện vợ cũ tỷ phú Bill Gates đang tích cực làm việc, tập trung vào các hoạt động từ thiện, trao quyền cho phụ nữ. Dù không còn là vợ chồng nhưng tỷ phú Bill Gates và bà Melinda vẫn thay phiên dành thời gian quan tâm, chăm sóc các con chung của họ.

Nguồn: Guardian

