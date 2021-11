Những "bảo bối" trên giường giúp cảm xúc vợ chồng luôn cuồng nhiệt ân ái

Khi cảm xúc phòng the luôn "rực lửa" thì tình cảm vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt như sam. Ngược lại chuyện chăn gối vợ chồng nhạt nhẽo chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hôn nhân đi vào ngõ cụt, ngoại tình xảy ra. Do vậy, để hôn nhân bền chặt, đôi bên phải biết cách chăm sóc cho cảm xúc phòng the của vợ chồng luôn được nồng đượm và cuồng nhiệt.



Màn khởi động đầy vị khêu gợi

Sự mới lạ được xem như ngọn gió xuân giúp thổi bùng cảm xúc yêu cũng như ham muốn khoái cảm cho vợ chồng. Vậy nhưng trải qua thời gian, vợ chồng lại thường ngại tìm sự mới lạ mà chấp nhận về giường với những thói quen vốn đã trở thành đường mòn, ngay từ việc cởi bỏ quần áo tới các động tác trong cuộc yêu. Đó là lý do khiến sau khi kết hôn, không ít người cảm thấy chuyện chăn gối trở thành nhàm chán, không còn sự háo hức, rạo rực như lúc mới bắt đầu.

Ảnh minh họa

Vậy nhưng chỉ một chút thay đổi lại có thể làm cho cuộc yêu của 2 người có ngay sự khởi sắc mới. Đôi khi chỉ đơn giản là thay đổi cách lột đồ nhẹ nhàng và khơi gợi. Không cần phải tắt điện mới dám cởi bỏ xiêm y, hãy mạnh dạn cởi đồ trước mặt đối phương, nhẹ nhành từng chút để lộ cơ thể mình nhằm kích thích ham muốn cho đối tác giống như bạn đang vén tấm màn bí mật trong một cuộc gameshow. Điều đó sẽ làm đối phương háo hức, không thể rời mắt khỏi cơ thể bạn đời. Khi cơ thể bạn dần lộ ra cũng là lúc cơ thể đối phương bị thiêu đốt đến nóng bừng rạo rực. Một cuộc yêu cuồng nhiệt sẽ nổ ra ngay sau đó là điều khó tránh.

"Trói nhẹ" bàn tay tạo cảm xúc mạnh

Một cuộc yêu với cảm xúc đều đều thường không đọng lại được dư vị cho cả 2 người. Cũng giống như 1 thước phim hay luôn cần có những chi tiết độc lạ, những pha gay cấn lúc khiến người xem thót tim, nghẹn thở, lúc lại lặng người với những cảnh lãng mạn, xúc động tới ướt mi. Cuộc yêu của vợ chồng cũng cần những cử chỉ yêu "mãnh liệt" và những thang bậc cảm xúc lúc dồn dập, lúc lại ngọt ngào nhưng âm ỉ như thế.

Ảnh minh họa

Không khó để tạo một cuộc yêu cuồng nhiệt mới lạ, bạn có thể dùng một sợi dây hoặc 1 chiếc khăn trói nhẹ tay đối phương vào thành giường rồi từ từ kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể người ấy. Ở tình huống bị miễn cưỡng tới "khó cưỡng" này, đối tác sẽ giãy giụa muốn thoát ra, từ đây tạo ham muốn chinh phục, "chiếm đoạt" cho nửa còn lại. Nhờ đó mà cuộc yêu trở nên táo bạo, cuồng nhiệt với nhiều cảm xúc đan xen. Thi thoảng vợ chồng bạn hãy thử kiểu yêu táo bạo này, đảm bảo chắc chắn cả 2 sẽ thấy cảm xúc đọng lại sau mỗi cuộc yêu quả thật vô cùng thú vị đó.

Màn tấn công bất ngờ

Sự bất ngờ luôn mang lại những khoái cảm mãnh liệt trong chuyện chăn gối vợ chồng giúp đánh thức ham muốn của đôi bên trong những tình huống không ngờ tới. Nhờ đó mà cuộc yêu của 2 người trở nên thú vị với nhiều cảm xúc tích cực hơn. Nhất là với những cặp đôi đã có thời gian gắn bó lâu dài, ít khi có sự "đột phá" trong chuyện phòng the.

Để cuộc yêu được trơn tru hoàn hảo, trong màn khởi động thi thoảng vợ chồng bạn nên sử dụng một chút kem dưỡng hoặc tinh dầu rồi nhẹ nhàng massage, di chuyển thật chậm rãi trên cơ thể đối tác. Hãy nhớ tranh thủ vừa massage vừa chọc ghẹo những điểm nhạy cảm trên cơ thể đối phương để khơi gợi ham muốn cho cả đôi bên cũng là đẩy khoái cảm lên cực đỉnh.

Khi 2 cơ thể đã thật sự nóng bừng cảm xúc, vào giây phút nhạy cảm nhất, bạn hãy bất ngờ "lấn sâu" để đối tác "trở tay" không kịp. Khi ấy thay bằng phản kháng, bạn đời của bạn sẽ ngoan ngoãn cùng bạn phối hợp nhịp nhàng có trầm có bổng tạo một cuộc yêu mĩ mãn. Đây cũng là cách làm hâm nóng chuyện phòng the cực kỳ mãnh liệt và hiệu quả. Vợ chồng bạn tuyệt đối đừng bỏ qua để có thể tận hưởng hương vị tuyệt vời của cảm xúc ân ái nhé.