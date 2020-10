Trời lạnh ăn thử 3 loại hạt dẻ đóng gói, tách vỏ sẵn: Loại 18k rẻ nhất hóa ra lại ngon nhất?

Do túi chỉ đựng 80g hạt dẻ thôi nên khi đổ ra đĩa nhìn hơi ít (hoặc do Webuy chọn đĩa... hơi to), hạt hơi nhỏ. Bù lại thì hạt nào hạt nấy đều tròn đẹp, rất đồng đều về ngoại hình.