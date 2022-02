Trời Hà Nội mưa lạnh buốt chỉ 8 độ C, các kệ thịt tươi sống trong siêu thị "bỗng hết hàng từ sớm"

Thời tiết hai ngày cuối tuần này lạnh cóng khiến nhiều gia đình không muốn ra khỏi nhà. Nhưng khác với cảnh vắng tanh ngoài đường thì chỉ mới 7h tối thì tại một siêu thị lớn ghi nhận tình trạng đã hết tất các mặt hàng thịt tươi sống.

Kệ bày thịt tươi sống đã hết sạch.

Các loại thịt không còn một khay nào để mua cả.

Lác đác có vài khay thịt lợn hoặc xương còn sót lại, nhưng không phải nhu cầu mua nên nhiều người tiêu dùng cũng đành quay về tay trắng.

Liên hệ với siêu thị này, nhân viên cho biết do cuối tuần, số lượng người mua đông hơn nên thịt tươi sống đã hết sớm hơn hẳn so với những ngày khác. Có lẽ, thời tiết mưa lạnh rét mướt cũng là lý do khiến nhu cầu mua thịt tươi sống tăng lên.

Một số mặt hàng rau xanh cũng hết sớm.

Kệ hàng rau cũng vơi đi đáng kể các mặt hàng.

