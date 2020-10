Trói buộc yêu thương: Vừa mặc đồ ngủ xuất hiện bên chồng sắp cưới, Hà đã lên giường cùng Khánh, chính thức trở thành tiểu tam

Tập 11 Trói buộc yêu thương lên sóng VTV3 tối 13/10. Trong tập này, cuối cùng thì Hà và Khánh cũng chính thức "bước qua ranh giới", biến mối quan hệ tình cũ trở thành... tình mới, hay nói chính xác hơn chính là ngoại tình!

Sau thời gian chơi trò mèo vờn chuột để cho Khánh vì tương tư mình mà gần như phát điên, cuối cùng Hà cũng tung ra chiếc mồi nhử quyết định khi thông qua gã thám tử mà Khánh thuê, cho Khánh biết địa chỉ nơi ở mới của mình. Khỏi phải nói, Khánh lao đi như một cơn gió.

Khánh đến tìm Hà thì bắt gặp một người đàn ông lạ mặt đang ở nhà cô. Tuy nhiên anh chàng bất chấp cả liêm sỉ, cứ thế lao thẳng vào phòng ngủ tìm tình cũ. Hà lúc này đang diện đồ ngủ màu đỏ cực sexy, giới thiệu với Khánh rằng người đàn ông kia chính là chồng sắp cưới của mình, vừa trở về Việt Nam.

Bẽ bàng, Khánh bỏ đi uống rượu đến say mèm, khiến nhân viên quán bar phải dùng điện thoại của Khánh gọi điện cho vợ anh tới đón. Thế nhưng không rõ trong lúc say, là Khánh gọi nhầm cho Hà, hay do Dung không đến, mà người xuất hiện bên Khánh lại là cô nàng tình cũ.

Hà đưa Khánh đến một nơi trông như khách sạn, sau đó định ra về. Tất nhiên là Khánh không bỏ lỡ cơ hội này. Mặc dù trước đó trông có vẻ như đã say mềm người, nhưng ở khoảnh khắc này, Khánh lại tỉnh táo đến lạ. Anh chàng lao vào tình cũ và điều gì đến cũng đến, cả hai đã lên giường cùng nhau.

Đón xem tập 12 Trói buộc yêu thương lên sóng VTV3 tối 14/10.