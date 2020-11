Trói buộc yêu thương: Tiến chính thức lên giường cùng Phương, Lương tuyên bố muốn chiếm lại Thanh

Tập 20 Trói buộc yêu thương lên sóng VTV3 tối 3/11. Trong tập này, cuối cùng thì cặp đôi Tiến - Phương cũng chính thức "gạo nấu thành cơm". Sau khi vợ đi biển cùng tình cũ, Tiến buồn chán rủ Phương đi nhậu. Ngà ngà men say, anh chàng đã hôn người yêu cũ của em vợ. Mọi chuyện kết thúc bằng việc sáng hôm sau, Tiến thức dậy và thấy mình đang ở... trên giường, còn Phương xuất hiện trong chiếc váy ngủ mỏng manh, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi Tiến nói rằng mình cảm thấy có lỗi với Phương thì cô ả lại trấn an anh chàng bằng cách nói rằng bản thân thấy không sao cả. Phương thậm chí viện lý do: "Vợ anh cũng đi với tình cũ. Chúng ta chỉ là những người đáng thương bị bỏ rơi!" khiến Tiến hốt hoảng vì không hiểu tại sao Phương lại biết mọi chuyện. Lúc đó, Phương mới kể lại rằng trong cơn say, Tiến đã "tuôn" hết mọi bí mật với cô nàng, anh chàng còn khóc lóc như một đứa trẻ vô cùng tội nghiệp.

Sau cuộc tình một đêm với Phương, Tiến vô cùng hoang mang, lo lắng. Trong khi đó, ở biển, Thanh và Lương cũng trải qua những khoảng thời gian ở bên nhau tuy nhiên luôn giữ khoảng cách. Lương cảm thấy khó chịu khi Thanh như thể "osin" phục vụ đám quan bà lố lăng lắm tiền. Anh luôn tìm cách để chăm sóc cho cô, giúp cô thoát khỏi cảnh phục dịch đám người này.

Thậm chí Lương không ngại tuyên bố với Thanh rằng: "Thú thật đôi khi anh không thể nào cưỡng lại được cảm giác muốn chiếm lại em, nhất là khi anh biết em không hạnh phúc!". Tuy nhiên, Lương cũng bày tỏ mình luôn tôn trọng người cũ, chỉ cần Thanh không muốn, anh nhất định sẽ không làm.

Trong khi Thanh chấp nhận bỏ qua mọi cảm xúc cá nhân, chấp nhận tự hạ thấp bản thân để vì chồng thì ở phía Lương, anh lại cảm thấy phẫn nộ khi biết rằng Tiến sẵn sàng chấp nhận đổi vợ để thăng tiến trong công việc. Tiến đã biết mối quan hệ trong quá khứ của Lương và Thanh, nhưng anh ta sẵn sàng để vợ đi chơi cùng tình cũ, phục dịch người khác, chỉ để công việc của mình được suôn sẻ. Chính bản thân mình đẩy vợ đến với tình cũ, vậy thì Tiến có quyền gì để mà bực bội, chán nản, cuối cùng còn ngoại tình trơ trẽn?

Đưa Tiến lên giường thành công, Phương đã nắm trong tay lá bài chủ chốt, chuẩn bị những kế hoạch tiếp theo trong công cuộc trả thù gia đình bà Lan.

Đón xem tập 21 Trói buộc yêu thương lên sóng VTV3 tối nay (4/11).