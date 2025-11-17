Trở về Trái đất sau 204 ngày ở ngoài vũ trụ rồi mắc kẹt vì 1 mảnh rác, phi hành gia thốt lên 3 câu đáng suy ngẫm

Không có chuyến du hành không gian nào có thể coi là thành công trừ khi bạn trở về Trái đất an toàn. Đây là bài học mà các phi hành gia người Mỹ Butch Wilmore và Suni Williams đã học được khi thời gian dự kiến ở lại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) của họ vào năm 2024 từ 8 ngày đã kéo dài thành 9 tháng, do vấn đề bộ đẩy trên tàu vũ trụ Boeing Starliner khiến họ không có phương tiện trở về nhà.

Và đây cũng là bài học mà các phi hành gia Trung Quốc đã học được trong tuần này—Chen Dong, Chen Zhongrui và Wang Jie.

Bộ ba này đã đến Trạm Vũ trụ Thiên Cung (Tiangong) của Trung Quốc trên tàu vũ trụ Thần Châu-20 (Shenzhou-20) vào ngày 24 tháng 4, và dự kiến trở về nhà vào ngày 5 tháng 11, sau khi bàn giao trạm cho phi hành đoàn ba người của Thần Châu-21, những người đã đến vào ngày 31 tháng 10.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Không lâu trước khi Thần Châu-20 chuẩn bị đưa ba người trở về, nó đã bị một mảnh rác không gian va phải, làm nứt một trong các cửa sổ.

Điều này có thể gây tử vong cho một tàu vũ trụ vốn phải duy trì độ kín khí cả trong môi trường chân không ngoài không gian lẫn trong bầu khí quyển đang dày đặc dần khi trở về Trái đất.

Các quan chức không gian Trung Quốc đã báo cáo trên Weibo vào ngày 4 tháng 11: "Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-20 bị nghi ngờ đã bị va chạm bởi một mảnh rác không gian nhỏ, và việc phân tích va chạm cùng đánh giá rủi ro đang được tiến hành."

Họ cho biết thêm: "Để đảm bảo an toàn và sức khỏe của các phi hành gia và sự thành công hoàn toàn của nhiệm vụ, chúng tôi đã quyết định rằng nhiệm vụ trở về của Thần Châu-20, ban đầu dự kiến vào ngày 5 tháng 11, sẽ bị hoãn lại."

3 phi hành gia đã bị mắc kẹt vì một mảnh rác.

Một tuần sau, khi vẫn chưa có giải pháp, họ đưa ra một thông cáo có vẻ như "không có gì đáng lo ngại". Dưới tiêu đề "Nhiệm vụ trở về của phi hành đoàn Thần Châu-20 đang tiến triển suôn sẻ," họ viết: "Hiện tại, tổ hợp trạm vũ trụ đang trong tình trạng bình thường... Phi hành đoàn Thần Châu-20 đang sống và làm việc bình thường, và đang tiến hành các thí nghiệm khoa học trên quỹ đạo cùng với phi hành đoàn Thần Châu-21."

Cuối cùng, vào ngày 14 tháng 11, giám đốc nhiệm vụ đã chọn giải pháp duy nhất có thể, đó là để tàu vũ trụ Thần Châu-20 bị hư hại tiềm tàng gắn với trạm và đưa phi hành đoàn trở về bằng tàu Thần Châu-21—chiếc tàu vốn được dự định đợi để đưa các nhà điều hành ban đầu của nó về nhà.

Các phi hành gia đã hạ cánh xuống Nội Mông vào lúc 3:45 chiều theo giờ Việt Nam sau 204 ngày trong không gian.

Khoảnh khắc phi hành gia Chen Dong được đưa xuống

Chỉ huy Chen Dong nói khi bước ra khỏi khoang: "Con đường khám phá không gian của con người không hề bằng phẳng. Nó chứa đầy những khó khăn và thử thách. Nhưng đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi chọn đi trên con đường này."

Các phi hành gia của Thần Châu-21 vẫn đang tiếp tục sứ mệnh của mình, bay trên trạm mà không có phương tiện an toàn nào để thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Theo một báo cáo của Tân Hoa Xã, một tàu vũ trụ Thần Châu-22 không người lái "sẽ được phóng vào thời điểm thích hợp trong tương lai," và sẽ cập bến trạm, cho phép phi hành đoàn rời đi sau khi kết thúc chu kỳ luân chuyển 6 tháng của họ.

