Trò cưng của Lam Trường ở The Voice cover bản hit đình đám của Khắc Việt

Dương Quốc Anh - Alex Dương của The Voice đã chính thức trở lại với đường đua nhạc Việt bằng một sản phẩm cover Suy nghĩ trong anh. Nam ca sĩ đã làm mới ca khúc và thực hiện cả MV mang một màu sắc tươi trẻ hơn hẳn so với bản gốc của Khắc Việt. Alex Dương từng thi The Voice 2018 và là thí sinh duy nhất đội Lam Trường đi đến chặng đua cuối cùng.

Alex Dương cover ca khúc Suy nghĩ trong anh

Khác với màu sắc trầm buồn trong ca khúc gốc do Khắc Việt thể hiện, màn trình diễn của Alex Dương tràn đầy năng lượng và mang một màu sắc tươi trẻ hơn. Tuy nhiên mỗi bản thu sẽ mang một màu sắc riêng biệt, phụ thuộc vào cá tính người ca sĩ. Nếu Khắc Việt là suy nghĩ của một người đàn ông trải đời có dày dặn kinh nghiệm và cẩn trọng trong tình yêu. Thì suy nghĩ là Alex Dương là suy nghĩ của một chàng trai trẻ, sống hết mình vì đam mê và có sự cuồng nhiệt trong tình yêu.

Alex Dương chia sẻ: "Suy nghĩ trong anh là một ca khúc Alex vô cùng thích của anh Khắc Việt. Nhớ hồi cấp 2 đi karaoke lúc nào Alex cũng phải tranh mic để hát bài này. Giờ có cơ hội thể hiện lại thì bản thân có chút bồi hồi về khoảng thời gian ngây thơ, đẹp đẽ ấy".

Từng tham gia chương trình Giọng hát Việt 2018 và lọt vào Top 5 chung cuộc, Alex Dương luôn nhận được những đánh giá cao về giọng hát cũng như khả năng trình diễn của mình. Tuy nhiên, anh chàng vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn riêng của bản thân để khiến đông đảo khán giả biết đến.

Chính thức debut với ca khúc Chúng ta phải lòng nhau chưa kết hợp cùng đàn anh Erik, Alex Dương được nhận xét là có tiến bộ trong giọng hát và tư duy âm nhạc nhưng vẫn không tìm được chỗ đứng trong làng nhạc Việt. Với ca khúc Suy nghĩ trong anh lần này, mặc dù là một ca khúc đã cũ nhưng với một bản thu hoàn toàn mới và một phong cách trình diễn trẻ trung, Alex Dương hi vọng khán giả đón nhận và ủng hộ.